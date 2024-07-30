Herkes Duysun'da "Gündem Özel" programının konuğu Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir oluyor. Aylin Tekir'in moderatörlüğünde, Gazeteci Yazar Mesut Demir ile Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin sorularına yanıt veren Özdemir, Nilüfer'i gelecekte nelerin beklediğini açıkladı.BURSA (İGFA) - Herkes Duysun'da Gündem Özel programının bugünkü konuğu konuğu Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir oldu.

31 Mart seçimlerinden sonra Nilüfer'in yeni sloganının "Herkesin sesi, hepimizin Nilüfer'i" olarak değiştiğini açıklayan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Herkesin sesinin yansıdığı ve hepimizin sahiplendiği bir Nilüfer yaratmak istiyoruz." dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL İLÇE ÖRGÜTLENMELERİNE ÖNEM VERİYOR"

Özgür Özel'in Bursa ziyaretine dair açıklamalarda bulunan Şadi Özdemir, " 3 günlük bir program yaptık. Özgür Bey, önceki genel başkanımızdan farklı olarak örgütlere ağırlık veriyor. Önceki genel başkanımız örgütlere pek girmezdi. Özgür Özel'in örgüte önem veren ve önceleyen bir duruşu var. Bu anlamda fark yaratıyor." dedi.

HEDEFİMİZ BU YIL 5 YENİ KREŞİN TEMELİNİ ATMAK

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Özgür Özel'in çocuk kreşleri konusuna özel önem verdiğinin altını çizdi ve şu sözleri ekledi:

"Genel Başkanımız Özgür Özel kreşlere çok önem veriyor. Bizler de bir kreşimizi 11 Eylül'de açıyoruz. Hedefimiz bu yıl 5 yeni kreş temeli atmak. Önümüzdeki yılda bu kreşleri aktif olarak kullanmak istiyoruz. Kreş bizim için hem çalışan hem de evdeki kadının özgürlüğüdür. Kadınlar özgür olsun diye kreşleri çoğaltmaya çalışıyoruz."

"BURSA'NIN GENELİNDE ÖLÇEKLENDİRME SORUNU VAR"

Bursa'nın genel sorununun ölçek planlaması olduğunu ifade eden Şadi Özdemir, " Ölçek planları geçmişten beri doğru planlanmamış ya da zamanında planlanmamış. Bursa'yı bir bütün olarak değerlendirdiğimizde her şeyi Nilüfer yani batı kısmına doğru yığmak bir dengesizlik yaratıyor. Bu durum Nilüfer'in geleceği için çok büyük bir tehlike. 1/100.00 ve /1/25.000 planları yapılmış olsaydı kenti dengelemiş olurduk. Bu sorunun Türkiye genelinde var. Türkiye'de batı bölgesinde dengesiz bir nüfus yoğunluğu söz konusu." dedi.