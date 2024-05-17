Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç Herkes Duysun ekibini ağırladı. Dalgıç, 31 Mart sonrası Mudanya'da nelerin değiştiğini ve gelecekte Mudanya'da nelerin değişebileceğini açıkladı.Oğuzhan Osman BİLGİN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - 31 Mart yerel seçimlerinde CHP, Mudanya'da Deniz Dalgıç ile net bir zafer kazandı. Başkan Dalgıç gelecekte nasıl bir Mudanya olacağını ve ileriye dönük hedeflerini Herkes Duysun ekibi ile paylaştı.

Herkes Duysun'da Aylin Tekir'in moderatörlüğünde Gazeteci Yazar Mesut Demir ve Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin bugünkü konuğu Mudanya Belediya Başkanı Deniz Dalgıç oldu.

"31 MART ZAFERİN CHP KADIN KOLLARININ EMEĞİ ÇOK BÜYÜK"

31 Mart seçim sürecinin yoğun ancak bir o kadar da keyifli geçtiğini ifade ede Deniz Dalgıç, " CHP, bu dönemi bambaşka bir şekilde yönetti. Farklı bir söylem geliştirdi. İnsanımız "değişim" söylemini değerlendirdi ve buna prim verdi. Mudanya tarihinde görülmemiş bir oy oranı ve farkıyla seçimleri kazandık. Seçimlerin pek çok kahramanı var ancak kadın kollarımız ve CHP'nin kadın üyeleri kampanya sürecinden inanılmaz bir performans sergilediler. Mudanyalı hemşehrilerimiz güler yüze, onları dinleyen insalara hasret kalmışlar." dedi.

"MUDANYA BELEDİYESİ İLE İLGİLİ OLUŞAN KÖTÜ ALGIYI KIRMAK BİZİM ELİMİZDE"

Mudanya Belediyesi'nin Bursa'da kötü bir şöhreti olduğunu ifade eden Deniz Dalgıç, " Maalesef belediyemizin iş yapış şekliyle ilgili Bursa'da kötü şöhreti var. Mudanya Belediyesi genellikle işlerin ağır yürüdüğü ve vatandaşa hizmette bir rezistans olduğu işlerin kolaylaştırılmadığı şeklinde bir algı vardı. Bu algıyı değiştirmek bizim elimizde." dedi.