İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın da jüri üyesi olduğu 31. Türkiye Bilişim Derneği-Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması sonuçlandı. İlk 5’e girenler açıklandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Türkiye Zeka Vakfı, Türkiye Bilişim Derneği ve Halıcı Bilgi İşlem A.Ş. tarafından bu yıl 31’incisi düzenlenen Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması sonuçlandı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) düzenlenen final ve ödül törenine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da katıldı.

“Yapay zeka” temasıyla düzenlenen yarışmada 11 finalist, tek tek sahneye çıkarak eserlerini katılımcılarla paylaştı. Heyecan dolu anlara jüri koltuğundan tanık olan Başkan Dr. Cemil Tugay da eserleri değerlendirdi. İlk 5’e girenlerin ödüllendirdiği gecede konuşan Başkan Tugay, “Sanat ve kültür her zaman İzmir’e çok yakıştı. Bulunduğum görevde kültür ve sanat etkinliklerini ayrı bir yere koyuyorum” dedi.

ÖDÜLLERİNE KAVUŞTULAR

Konuşmalar sonrasında ödüller de Başkan Tugay ile jüri üyeleri tarafından takdim edildi.

Dereceye girenler şu şekilde sıralandı: 1. Arif Tunç Konak (Yabancı)

2. Turan Pekel (Umut Var mı?)

3. Kerem Altunbay (Bekleyiş)

4. İlkay Olguncan (Bengi Dönüş)

5. Ayberk Saka (Adena)