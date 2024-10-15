7 yılda 7 kıtada iz bırakan Sıfır Atık Hareketi ile daha temiz bir dünya için çalışılırken, son 22 yılda sosyal konut ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla üretilen 3,3 milyon konut çevreye saygılı, sıfır atık uyumlu olacak şekilde inşa edildi.İSTANBUL(İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da ICC Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Avrupa ve Asya Zirvesi’ne katıldı. Açılış konuşmasını yapan Bakan Kurum, “İnsanoğlu yeni bir yıkımla, yeni bir varoluş sorunuyla karşı karşıyadır” diyerek, Bosna Hersek ve Brezilya’da yaşanan sel felaketlerini, ABD’de on milyarlarca dolar hasara yol açması beklenen Milton Kasırgasını örnek verdi.

Bakan Kurum, iklim krizinin gıdadan temiz suya, ticaretten sanayiye kadar pek çok alanda sorunlara neden olduğuna dikkat çekerek, “Ülkemiz Akdeniz Havzasında yer alıyor ve her geçen gün iklim krizinin olumsuz etkilerini daha fazla hissediyor. Ülkemizin her yerinde, sel, yangın, kuraklık gibi afetler yaşıyoruz. Türkiye ne kendi yaşadığı bu acılarda ne de diğer ülkelerin zor günlerinde hiçbir zaman krizleri tribünden izleyen bir konumda olmamıştır. İnsanlığı bekleyen tehlikelerde, başını kuma gömenlerden, sorunları görmezden gelenlerden olmamıştır” diye konuştu.

2022 yılındaki İklim Şurası ile tüm paydaşları bir araya getirdiklerini söyleyen Bakan Kurum, “Bilim insanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, özel sektörümüzle yeni bir yol haritası çizdik. Burada alınan kararlar doğrultusunda Ulusal Katkı beyanımızı, İklim Kanunumuzu, uzun dönem stratejimizi, azaltım ve uyum stratejilerimize bir altlık oluşturduk. Bugün şirketlerimizin, verimlilik ve enerji tasarrufuyla giderlerini azaltmak istediklerini görüyoruz. Yeni teknolojilerle rekabet üstünlüğünü yakalama arzularını takip ediyoruz. Küresel yatırımcılar için daha çekici şirketler haline gelme motivasyonlarından dolayı da mutluluk duyuyoruz” dedi.

“3.3 MİLYON KONUTU SIFIR ATIK UYUMLU OLACAK ŞEKİLDE İNŞA ETTİK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerine en hızlı şekilde ulaşmakta kararlı olduklarının altını çizen Bakan Kurum, Ulusal Depozito Yönetim Sistemi'ni de hayata geçirerek özel sektörle birliktelik yürüteceklerini söyledi. "Özel sektörün sürecin içinde dahil olduğu 2035 yılında ülkemizdeki geri kazanım oranımızı yüzde 60’a yükseltmeyi hedefliyoruz" diyen Bakan Kurum, "Ülkemizin atık su yönetiminde yenilikçi uygulamaları hayata geçiriyoruz. Ülkemizde 2018 yılında yüzde 1,2 olan arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranını yüzde 5,5’e çıkardık, 2030 yılında ise yüzde 15’e çıkarmayı hedefliyoruz. Son 22 yılda dünyada hiçbir ülkede göremeyeceğimiz sosyal konut ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ürettiğimiz 3.3 milyon konutumuzu çevreye saygılı, sıfır atık uyumlu olacak şekilde inşa ettik. Bugün deprem bölgesinde de 452 bin yeni konut ve iş yerimizi iklim değişikliğine uyumlu şekilde inşa etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

TESİSLERE SANAYİDE YEŞİL DÖNÜŞÜM BELGESİ

Bakan Murat Kurum, ‘sıfır kirlilik’ prensibiyle çalışan tesislere Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi düzenlediklerini belirtti.

"Bu belgeyi alan tesislerin, çevre yatırım fonlarından faydalanmaları için gerekli tüm adımları atıyoruz" diyen Bakan Kurum, sanayi sektöründe, düşük karbonlu yol hartialarıyla 2053 yılına kadar alüminyum sektöründe yüzde 75, çelik sektöründe yüzde 99, çimento sektöründe yüzde 93 emisyon azaltımı sağlayacaklarını, gübre sektöründe ise hedeflerinin 'sıfır emisyona ulaşmak' olduğunu söyledi.

İşletmelerin sera gazı emisyon izni almalarını zorunlu hale getirdiklerini vurgulayan Bakan Kurum, "Bu sistemden elde edilen geliri, kamu olarak tekrar özel sektöre aktaracağız. Ulusal Yeşil Taksonomi mevzuatını hazırlayacağız. Bu sayede özel sektörümüzün, esnek finansal yapılara daha kolay erişmesini sağlayacağız" diye konuştu.