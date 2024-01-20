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Tarım ve Orman Bakanlığı, 3 milyar 495 milyon 566 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladı. TC Kimlik Numarasının son hanesi 6 ve 8 olanların ödemeleri 26 Ocak saat 18.00'den sonra hesaplarda olacak.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, çiftçilere yapılan destek ödemelerine yönelik bilgi aktarımında bulundu.

Ödemelerin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Bakan Yumaklı, 3 milyar 495 milyon 566 bin lira tarımsal destekleme ödemelerinin TC Kimlik Numarasına göre yapıldığını ve ilk ödemelerin 19 Ocak saat 18.00 itibariyle çiftçilerin banka hesaplarına aktarıldığını belirterek, kimlik numaralarının son hanesi 6 ve 8 olanların ise 26 Ocak'ta saat 18.00 itibariyle ilgili destek tutRLeının hesaplara aktarılacağını kaydetti.

Bakanlıktan alınan bilgilere göre de destek ödemelerinde toplamda; hububat-baklagil ve dane mısır desteği 3 milyar 393 milyon 130 bin 477 lira, hayvan gen kaynakları desteği 51 milyon 740 bin 550 lira ve kırsal kalkınma yatırım desteği 50 milyon 694 bin 973 liranın aktarılacağı öğrenildi.