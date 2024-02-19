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MASKİ Genel Müdürlüğü ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, gelecek nesilde çevreye duyarlılık bilinci oluşturmak ve doğayı korumanın önemini vurgulamak amacıyla başlatılan proje tüm hızıyla devam ediyor. Saruhanlı ilçesinde eğitim gören 350 öğrenci öğretmenleriyle birlikte Saruhanlı Atıksu Arıtma Tesisi’nde ağırlandı. İncelemenin ardından öğrencilere Büyükşehir Belediyesinin yeni eğitim hizmetlerinden biri olan MABEM Kart hediye edildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Manisa merkez ve ilçelerinde eğitim gören öğrencilerin Atıksu Arıtma Tesislerinde suyun arıtılma süreçlerini ve sağlıklı bir şekilde doğaya deşarjını gezerek öğrenmeleri amacıyla proje hayata geçirildi. Tüm hızıyla devam eden proje kapsamında Saruhanlı ilçesinde eğitim gören 350 öğrenci öğretmenleriyle birlikte Saruhanlı Atıksu Arıtma Tesisi’nde ağırlandı.

SUYUN ARITILMA SÜREÇLERİ VE DOĞAYA DEŞARJINA YERİNDE GÖZLEM Atıksu Arıtma Dairesine bağlı teknik personelin ve öğretmenlerin eşlik ettiği öğrencilere atıksu arıtım süreçleri anlatıldı. Suyun hanelerden tesise gelişi ve arıtıldıktan sonra doğaya deşarjına kadar olan süreç ile ilgili detaylı bilgi verildi. Süreci ilgiyle takip eden ve incelemeler yapan öğrenciler merak ettikleri soruları sorma fırsatı da buldu. Ayrıca öğrencilere atıksu arıtma tesislerinde görev yapan meslek grupları hakkında bilgi verildi.