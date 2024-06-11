Millî Reasürans tarafından 7-9 Haziran tarihleri arasında düzenlenen geleneksel “Uluslararası Sigortacılar Tenis Turnuvası” tamamlandı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en eski ve köklü spor organizasyonlarından biri olan “Uluslararası Sigortacılar Tenis Turnuvası bu yıl 7-9 Haziran tarihlerinde Miltaş-Suadiye Spor Tesisleri’nde gerçekleşti.

36’ncısı düzenlenen ve 3 gün süren turnuvada yerli ve yabancı sigorta piyasasından oyuncular mücadele ederken, çok sayıda sigortacı ve broker Türkiye piyasası ile bir araya geldi.

İlgiyle izlenen Turnuva’da; yarı finalistler: Martin Jacquot (Partner Re) - Hüseyin Şahin (Türkiye Hayat Emeklilik) ekibi ve İsmail Çelik (Bupa Acıbadem) - Ömer Aktaş (ex-Ankara Sigorta) ekibi oldu. Sürpriz Turnuva’da birinci Zeki Gezgez (Quick Sigorta) - Damien Smith (Inigo Insurance) ekibi olurken ikinciliği ise Matt Smith (Guy Carpenter) - Emre Aktaş (ex-Guy Carpenter) ekibi paylaştı.

Nefes kesen Turnuva’nın birincisi; Frederick Schöneich (New Re) ile Deniz Ceylan (Aksigorta) ekibi oldu. İkinciliği ise Mahmut Bakır (Gulf Sigorta) ve Uğur Biroğlu (Nasco Türkiye) elde etti.

Uzun yıllardır gerek yurt içinde gerek yurt dışında ilgiyle takip edilen Turnuva sayesinde Türkiye sigorta piyasası ile ilgili yabancı reasürör ve brokerler, sigorta şirketleriyle farklı bir atmosferde bir arada olma fırsatı buluyor. 1986 yılından bu yana düzenlenen “Uluslararası Sigortacılar Tenis Turnuvası” Türkiye’nin en uzun süreli kurum etkinliklerinden biri olma özelliği taşıyor.

Turnuva’nın ilk gününün tamamlanmasının ardından Cuma akşamı Miltaş Suadiye Spor Tesisleri’nde kokteyl prolonge, Cumartesi akşamı ise Gallagher Re’nin ev sahipliğinde Moda Deniz Kulübü’nde bir akşam yemeği düzenlendi. Turnuva, pazar günü düzenlenen ödül ve kapanış töreni ile sona erdi.