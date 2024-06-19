Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit ve Değerlendirme Kurulunun 2024 birinci dönem çalışmaları tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Değerlendirme Kurulunun, 2024 yılı birinci dönem toplantısında, geleneksel el sanatları, Türk süsleme sanatları, âşıklık-ozanlık, zakirlik, halk şairliği, mahalli müzik sanatları ve geleneksel çalgı yapımcılığı ve geleneksel tiyatro sanatları alanında toplam 706 başvuru değerlendirildi.

Kurulun gerçekleştirilen birinci toplantısında 373 usta somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olarak Bakanlık Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü bünyesindeki Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kaydedilerek arşivlenmeye hak kazandı.

Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olarak “Sanatçı Tanıtma Kartı” almaya hak kazanan yeni ustalarla birlikte Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıtlı sanatçı sayısı 6 bin 718’e yükseldi. Sonuçlar adaylara elektronik posta ve mesaj yoluyla iletilecek.

GELENEKTEN KOPMADAN YENİ TEKNİKLERİ UYGULAYABİLEN USTALAR BAŞVURUYOR

Küresel etkileşim ve modernleşmenin etkisiyle ritüel mekanların terk edilerek kültürel belleklerin yitirilmesi tehlikesine karşın, geleneksel sanatları icra eden tanıtma kartı sahibi sanatçılar, tarihin ve kültürün aktarıcısı olarak yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen sergi, festival ve kültür günleri gibi etkinliklere gönderilerek destekleniyor.

Böylelikle geleneksel sanatların tanınması, tanıtılması, aktarılması ve bunun sonucunda farkındalık oluşturulması sağlanıyor.

Sanatçı tanıtma kartına yönelik başvurular, "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Başvuru, Değerlendirme, Tespit ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge” uyarınca nisan ve mayıs ayında gerçekleştirilecek değerlendirme kurulları için, her yılın ocak ve şubat aylarında, Ekim ve Kasım ayında gerçekleştirilecek değerlendirme kurulları için ise her yılın temmuz ve ağustos aylarında https://vatandas.ktb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.