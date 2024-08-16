Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ERVA Spor Okulları projesi kapsamında, Kayseri Sanayi Odası tarafından Kocasinan İlçesi Yeşil Mahallede yaptırılan KAYSO ERVA Spor Kulübü’nün açılışına katıldı.KAYSERİ (İGFA) - Açılışa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in yanı sıra, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Hakan Dedebağı, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Vali Gökmen Çiçek, “ERVA’nın her açılış günü benim için bir bayram günü oluyor, o gün bambaşka bir heyecan oluyor. Çünkü ERVA Spor Okullarını başlattığımız andan itibaren, adeta bir şeref meselesi saydık, bir milli seferberlik gibi düşündük. Kayseri’nin hiçbir mahallesinde, hiçbir sokağında, hiçbir gencimizi sahipsiz bırakmayacağız. Onların eğitimleriyle nasıl uğraşıyorsak, onlara salonlar açacağız, spor imkanlarıyla uğraşacağız, onların yanında olacağız diye Kayserililere bir söz vermiştik. Çok şükür 38’inci ERVA’yı açıyoruz ve bu ERVA Spor Okulu’nun Kayseri’nin gururlarından birisi olan Sanayi Odası tarafından açılması da beni ayrıca gururlandırıyor. Kayseri Sanayi Odası Başkanına ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum.” dedi

Gençliğimizi zinde tutmak için mücadele ettiklerini ifaden eden Vali Çiçek, “Biz gençliğimizi zinde tutmaya çalışırken, en az bizim kadar da gençliğimizi tuzaklara çekmek için mücadele edenler var. Biz savaş veriyoruz. Sosyal medya üzerinden, iletişim kanalları üzerinden birtakım tuzaklarla çocuklarımızı bizlerden, ailelerinden koparmak için mücadele veriyorlar. Karşılarında bizde hiç durmadan mücadele edeceğiz ve bir tek gencimizi bile alçaklara teslim etmeyeceğiz.” diye konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’da yaptığı konuşmada, “38’inci ERVA Spor Okulu hayırlı olsun. İnşallah Kayseri’de spor okulu 100 tane olacaktır. Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz bu noktada Sayın Valime desteğe hazırız.” dedi

Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi’de yapmış olduğu konuşmada, “Sayın Valim, sizin önderliğinizde başlatılan ve yine sizin himayelerinizde devam eden bu projede sanayiciler olarak yer almaktan mutlu olduğumuzu belirtiyor, size ve değerli ekibinize şükranlarımı sunuyorum. Geldiğiniz günden bu yana şehrimize bambaşka bir enerji kattınız. Gece, gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığınıza hepimiz şahidiz. Gençlerimiz ve kadınlarımızla ilgili projeleriniz başta olmak üzere, zehir tacirleri ile mücadelenizi, turizm konusunda yaptığınız çalışmaları ve buna benzer birçok çalışmayı takdirle takip ediyoruz.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kayseri Sanayi Odası tarafından Kocasinan İlçesi Yeşil Mahallede yaptırılan KAYSO ERVA Spor Kulübü’nün açılışı, Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri tarafından yapıldı.