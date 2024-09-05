Tokat Belediye Plevnespor Teknik Direktörü Yusuf Tokaç, lig öncesi takımın hazırlıklarını değerlendirdi ve Belediye Kütahyaspor maçında galibiyet hedeflediklerini belirtti. Takımına güvenen Tokaç, taraftarları Gaziosmanpaşa Stadı’na davet etti.Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Tokat Belediye Plevnespor Teknik Direktörü Yusuf Tokaç, yeni sezon öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Ligin başlamasına kısa bir süre kala son hazırlıklarını sürdüren takım, ilk maçını Belediye Kütahyaspor ile evinde oynayacak. Tokaç, lig öncesi hedeflerini ve takımın durumunu değerlendirerek, zorlu bir sezonun kendilerini beklediğini ancak takımına güvendiğini belirtti.

SON HAZIRLIKLAR TAMAMLANIYOR Tokaç, lig için son çalışmalarını kendi tesislerinde tamamladıklarını ve takımın maça hazır olduğunu ifade etti. "Evimizde Pazar günü oynayacağımız Belediye Kütahyaspor maçına tam kadro hazırız. Allah'a şükür hiçbir oyuncumuzda sakatlık sorunu yok," diyen Tokaç, takımın moral ve motivasyonunun yerinde olduğunu belirtti. Takıma yeni katılacak oyuncularla ilgili de konuşan Tokaç, transfer sürecinin henüz kapanmadığını ve ihtiyaç halinde takviyelerin devam edebileceğini söyledi.

ERKEN FİNAL MAÇLARI Teknik direktör Tokaç, Belediye Kütahyaspor maçını ve önlerindeki maçları "erken final" olarak değerlendirdi. "Bu hafta Belediye Kütahyaspor, ardından Bursaspor ile iki zorlu maça çıkacağız. Bu maçlar bütçelerine göre erken final niteliğinde," dedi. Tokaç, takımı hakkında olumlu konuşarak, "Takımıma güveniyorum. Sahada ellerinden geleni yapacaklarına eminim. Bizim takım yürekle oynayan bir ekip, başarı para ile değil, sahada gösterilen mücadele ile gelir," diye ekledi.

TAKIMA GÜVEN TAM Tokat Belediye Plevnespor’un bu sezon ligde iddialı olduğunu belirten Tokaç, bütçelerine uygun en iyi transferleri yaptıklarını ve oyuncularının sahada göstereceği performansla başarılı olacaklarına inandığını söyledi. "Formayı oyuncu alır, sahada gösterdiği mücadele ile o formayı taşır. Futbol sahada oynanır ve maçın sonucunu futbolcuların sahadaki performansı belirler," diyen Tokaç, takımına duyduğu güveni dile getirdi.

TARAFTARA ÇAĞRI: TRİBÜNLERİ DOLDURUN Yusuf Tokaç, Tokat Belediye Plevnespor taraftarlarına da seslenerek, Gaziosmanpaşa Stadı’nda oynanacak Belediye Kütahyaspor maçında takımlarına destek olmaya çağırdı. "Pazar günü saat 15:30’da tüm taraftarlarımızı tribünlere bekliyoruz. Takımımıza destek olun, camiamızla birlikte bu maçı kazanalım," ifadelerini kullandı. Ayrıca, maçın fair play ruhuyla oynanmasını temenni eden Tokaç, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.