Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.ANKARA (İGFA) - Bayram ikramiyelerine yönelik emeklinin gözleri TBMM Genel Kurulu'nda idi.

Önceki gün ilk 4 maddesi TBMM'den geçen Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tüm maddeleri görüşülerek yasalaştı.

Buna göre emekli maaşlarının 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Emekli bayram ikramiyesi tutarının 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesi hükmü, 20 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği bildirildi.

Kanunla, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu'nda değişikliğe gidilecek.

https://twitter.com/TBMMGenelKurulu/status/1905101947079700513

Karayolları Taşıma Kanunu'ndaki idari para cezaları yükseltiliyor.

Buna göre, yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi kapsamına uygun olmayan faaliyetlerde bulunan taşımacılara, acentelik ve taşıma komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapanlara 17 bin liradan 170 bin liraya kadar para cezası verilecek.

Yetki belgesi olduğu halde taşıtını yetki belgesine kaydettirmeden kullananlara, yetki belgesinin haricinde ilgili yerlerden izin almadan tehlikeli yük taşıyanlara, taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek.

Yükseköğretim Kanunu'ndaki düzenlemeye göre de mülkiyeti Hazine'ye ait olup, faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumlarına bedelsiz olarak devredilmiş olan taşınır ve taşınmaz mallar ile haklar, tasfiye sürecine dahil edilmeyecek ve bunların Hazine'ye intikali sağlanacak. Bu düzenleme 1 Nisan 2025'te yürürlüğe girecek.

Kanunla, "Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Ödenek ve Yollukları ile Temsil Ödenekleri Hakkında Kanun"un adı, "Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Ödenek ve Yollukları ile Temsil Ödenekleri Hakkında Kanun" şeklinde değiştirilecek.