Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Mut Belediyesi, Göksu Sulama Kooperatifi ve birçok sivil toplum örgütünün destekleriyle 4. Göksu Gravga Erik Şenliği yapıldı. Mut’un Göksu, eski ismiyle Gravga, mahallesinde düzenlenen şenlik, ‘En Güzel Erik Yarışması’yla başladı.Bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan eriğin tanıtımına katkı sağlamayı, yöresel ürünleri desteklemeyi ve kültürel zenginlikleri ön plana çıkarmayı amaçlayan şenlik, tüm gün sınırsız eğlenceyle katılımcılara keyifli bir gün yaşattı.MERSİN (İGFA) - Şenliği başlatan ve jüri üyelerini oldukça zorlayan ‘En Güzel Erik Yarışması’nın birincisi Cüveyra Köse isimli üreticinin eriği oldu. Yarışmanın ikincisi Düriye Şimşek, üçüncüsü ise Sıdıka Aras isimli üreticinin erikleri oldu. Dereceye giren üreticilere ödülleri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Mut Belediye Başkanı Murat Orhan ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu tarafından verildi.

Mut Belediyesi Halk Oyunları gösterisi ile devam eden şenlik, konuşmalar ve ödül töreni ile sürdü. İlk erik fidanını Mut’a getiren Mahmut Şirvani ve ilk büyük erik bahçesini kuran Osman Zehir’e özel plaket verildi. Şair Osman Gündoğdu ve Hüseyin Cılız’ın şiir dinletisi gerçekleştirdiği şenlikte, yerel sanatçılar Ali Aksoy ve Grup Vahde, yörenin türkülerini seslendirdi. Şenliğin finalinde ise, Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu seslendirdiği şarkılarla katılımcılara keyif dolu anlar yaşattı. Alana kurulan stantlarda, gün boyunca yöresel ürünler ve el sanatları sergilendi.

Orhan: “Mut Belediyesi ve Büyükşehir olarak hep omuz omuza hizmet ettik”

Emeğiyle üreten çiftçileri selamlayarak konuşmasına başlayan Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, Mut’un birbirinden güzel ürünlere ev sahipliği yaptığını ve Türkiye’de en fazla organik tarımın yapıldığı yer olduğunu söyledi. Şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Orhan, “Bu şenlikde beraberce çalışmaktan onur ve gurur duyduğum Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer Bey’e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Mut’la ilgili bugüne kadar ne talebimiz olduysa Mut Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hep beraberce, omuz omuza hizmet ettik, bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Şahutoğlu: “Bizler tarımı; bu ülkenin geleceği olarak görüyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, konuşmasına; katılımcılara Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in selamlarını ileterek başladı. Şahutoğlu, “Bizler tarımı sadece geçim kaynağı olarak değil, bu kentin ve aynı zamanda bu ülkenin geleceği olarak görüyoruz. Başkanımız Sayın Vahap Seçer’in öncülüğünde, alın terinin karşılığını alan, emeği önceleyen sosyal belediyecilikle hareket ediyoruz” dedi.

Mersin Büyükşehir olarak kentte gerçekleştirmiş oldukları tüm tarım desteklerini ve sosyal destekleri üretimle buluşturan öncü bir model oluşturduklarına değinen Şahutoğlu, küçük aile işletmelerini, kooperatifleri, gençleri ve üreticileri destekleyerek onların yanlarında olduklarını kaydetti. Şahutoğlu, “Bizler; Mersin tarımını sadece desteklenmesi gereken bir alan olarak değil; sürdürülebilir kalkınmanın, köyde yaşamın ve sürdürülebilir tarımın bir teminatı olarak görüyoruz ve bu şiarla çalışıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak yapılan tüm projeleri masa başında değil, siz üreticilerle beraber köy meydanında, üretim sahalarında ve alanlarda; üretici örgütleriyle, kooperatiflerle ve tüm üreticilerle beraber, üretimden hasada ve pazara kadar olan zincirde emek ve kent olarak beraber sürdürüyoruz. Çünkü biz beraber öğrenen, birlikte mücadele veren emekçileriz” dedi.

“Tarım, Mut’un kalbi demektir”

Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin’de fide-fidan-soğan desteklerinden, hayvancılık desteklerine ve makine-ekipman desteklerine kadar pek çok hizmeti yüzlerce çiftçi ve üreticiye ulaştırdıklarını kaydeden Şahutoğlu, bundan sonra da tarımın her alanında üreticilerin yanlarında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. 2019 yılından bugüne kadar Mersin Büyükşehir olarak hem kent genelinde hem de Mut ilçesinde sağlamış oldukları tarımsal destekleri sayısal verilerle tek tek aktaran Şahutoğlu, “Tarım, Mut’un kalbi demektir. Bizler de Mut ilçemizde gerçekleştirdiğimiz desteklerle çiftçimizin ve üreticimizin yanında olarak son 6 yılda tarımsal desteklerimizi sürdürdük. Desteklerimizi de bölgelere ve yörelere uygun, o bölgede yetişecek niş ürünleri destekleyerek gerçekleştiriyoruz. Eriği, sadece ve sadece Mut’ta yetişen bir ürün veya bir meyve olarak değil de bu bölgenin ve Mut tarımının da ileriye gitmesi, köyde yaşamın sürdürülebilirliği açısından değerli ve önemli buluyoruz. Bu şenliklerle beraber de aslında Mut Gravga bölgesinde yetişen eriğin ve ihracata giden eriğin de tanıtımı ve pazarlaması noktasında da destekte bulunuyoruz” diye konuştu.

Sözlerinin sonunda, tarımın her koluna destek vermeye devam ettiklerini ifade eden Şahutoğlu, “Bizler bu verdiğimiz destekleri, tarımın gelişmesi ve aynı zamanda sürdürülebilmesi açısından da değerli buluyoruz. Unutmayalım; güçlü bir tarım, güçlü bir gelecek demek” dedi ve topraktan aldıkları güçle Mut’u daha da çok kalkındıracaklarını kaydetti.

Yıldız: “Erik, sadece bir meyve değil, büyük bir kitlenin geçim kaynağı”

Erik Üreticisi Merih Yıldız, eriğin 1963 yılında Şanlıurfa’dan Göksu’ya geliş öyküsünü, erik bahçesinin kuruluşu, erik serası denemesi gibi önemli dönemleri anlattı. Şenliğin, sadece bir kutlama olmadığını aynı zamanda Göksu’nun tanıtımı için de önemli bir vesile olduğunu kaydeden Yıldız, “Erik bu topraklarda sadece bir meyve değil, aynı zamanda büyük bir kitlenin geçim kaynağıdır. Eriklerin kalitesini daha da arttırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, pazarlama olanaklarını geliştirmek ve siz değerli üreticilerimizin hak ettiği değeri görmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu şenlik sadece bir kutlama değil aynı zamanda dayanışmamızı güçlendireceğimiz, bilgi ve deneyimlerimizi paylaştığımız bir platformdur” diye belirterek, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

“Böyle organizasyonlar halkımız ve ülkemiz için çok önemli”

Şenliğe Mersin merkezden katılan vatandaşlardan Müge Yeşiltepe, “Her şey çok güzel, erikler çok güzel” dedi. Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği desteği de değerlendiren Yeşiltepe, “Muhteşem bir şey. Sözün bittiği yer. Böyle organizasyonlar halkımız ve ülkemiz için çok önemli. Ben çok memnunum, her etkinliğe katılıyorum” dedi. 5 yıldır Mut’ta yaşadığını ancak şenliğe ilk defa geldiğini söyleyen Hacer Öcal, “Erik yedim, çok lezzetli. Gravga eriğini herkese öneriyorum” diye konuştu.

“Şenlik çok güzel, erik de çok güzel”

Gülsüm Vatansever, etkinliğe Mersin merkezden katılan vatandaşlardan. Vatansever etkinliği çok beğendiğini söyleyerek, “Şenlik çok güzel, erik de çok güzel. Geldiğime çok mutlu oldum. Vahap Seçer başkanımıza teşekkür ederiz. Bizi dernek olarak getirdiler. Her daim yanımızda. Biz de onu yalnız bırakmıyoruz. Ben Tarım Bakanlığı’ndan emekliyim. Tarıma hizmet çok önemli. Tarım olmazsa vatan olmaz, tarım var ki biz varız. Tarım konusunda destek veren herkese teşekkür ederiz” diye belirtti.

Şenliğe katılan Doğan Kelek, bu tarz etkinliklerin oldukça gerekli olduğunu ifade ederek, “Toplumla bütünleşmek ve kaynaşmak için bu tarz etkinlikler gerekli. Çok sık yapılmalı” şeklinde konuştu. Vatandaşlardan Cevat Yılmaz ise, “Şenliği gayet iyi buluyorum. Daha da geliştirilse daha güzel olur. Etkinlik her zaman iyidir” dedi.