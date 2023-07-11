Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 4.İdil Biret Müzik festivali sanatseverlerin yoğun ilgisi ile tamamlandı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi 4.İdil Biret Müzik Festivali bu yıl Cumhuriyet’in 100.yılı başlığında gerçekleşti.

Festivalde kariyerlerini yurt dışında devam eden dört genç müzisyen sahne aldı.

İdil Biret adını taşıyan ilk müzik festivali olan ve her yıl büyük ilgi gören festivalde bu yıl kariyerini Almanya'da sürdüren piyanist Nihan Ulutan ve kariyerini Amerika'da sürdüren opera sanatçısı Cumhur Görgün, kariyerine Fransa'da devam eden piyanist Güray Başol ile kariyerine İngiltere'de devam eden piyanist Leyla Cemiloğlu solistliğinde gerçekleşti. Festival Münif Akalın şefliğinde Muğla Büyükşehir Belediye Orkestrası eşliğinde Prof. Dr.Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu'nda 7 ve 10 Temmuz tarihlerinde gerçekleşti.

Açılış Konseri piyanist Nihan Ulutan ve opera sanatçısı Cumhur Görgün tarafından verildi.

4. Muğla İdil Biret Müzik Festivali açılış konseri kariyerini Almanya'da sürdüren piyanist Nihan Ulutan ve kariyerini Amerika'da sürdüren opera sanatçısı Cumhur Görgün solistliğinde gerçekleşti. 7 Temmuz Cuma günü düzenlenen açılış konserinde Cumhuriyetimizin 100. yılı sebebiyle 10. yıl marşı, Mozart’ın 20. Piyano konçertosu ile Mozart, Rossini, Bizet ve Saygun'un konser aryalarından seçmeler seslendirildi.

Festivalin kapanış konseri kariyerine Fransa'da devam eden piyanist Güray Başol ile kariyerine İngiltere'de devam eden piyanist Leyla Cemiloğlu solistliğinde gerçekleşti.

10 Temmuz Pazartesi düzenlenen konserde, Bach’ın Air ve Fa Minor piyano konçertosu, Erkin’in Sinfonietta eseri ve Beethoven’in 3. Piyano konçertosu seslendirildi.