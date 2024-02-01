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Türkiye'nin ve Avrupa'nın kadın temalı tek tiyatro festivali olan Kadın Oyunları Festivali'nin merakla beklenen 2024 programı oyun seçkisi açıklandı. Bu yıl altı şehirde gerçekleştirilecek festival yine her kentte farklı programlarla 5'er gün sürecek.İSTANBUL (İGFA) - Bu yılki festival programında Ben Rosa Luxemburg, Mavi Müzikhol, Şatonun Altında, Mutlu Bir Romanın Aşk Hikayesi, Disko Topu, Bir Tatlı Kaşığı Çamur ve Uysal Kadın adlı oyunlar festival izleyicisi ile buluşacak.

Sırası ile 19-22 Şubat tarihleri arasında Ankara, 24-29 Şubat tarihlerinde Aydın, 1-5 Mart tarihleri arasında Bandırma, 6-10 Mart tarihleri arasında Konyaaltı, 11-15 Mart tarihleri arasında Çanakkale ve son olarak 23-27 Mart tarihleri arasında da Ayvalık'ta gerçekleştirilecek olan Kadın Oyunları Festivali'nin yine yoğun ilgi ile karşılanması bekleniyor.

Festival direktörü Hasan Aldemir yaptığı açıklamada, titiz bir çalışma ile oyunların belirlendiğini ve gerçekten kadın konusunu nitelikli ele alan tiyatro oyunlarını her türlü popülariteden uzak olarak, festivalin içeriğine uygun olma koşulu ile seçmeye çalıştıklarını vurguladı.

Festivalin artık kendi izleyicisini oluşturduğunu söyleyen Aldemir, son zamanlarda neredeyse tek kriter haline gelen tiyatro oyunlarında hangi ünlünün oynadığından ziyade metin üslubu, reji, konu ve oyunculuk performansının festival yönetimi ve izleyicisi tarafından baz alındığını belirterek, festivalin nitelikli bir tiyatro izleyicisine ulaştığını ve bundan da son derece mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz yıl festival gelirinin bir bölümünü depremden etkilenen kız çocuklarının eğitim masrafları için bağışlayan Kadın Oyunları Festivali; kültür-sanat projeleri alanında Türkiye'nin önemli sosyal sorumluluk faaliyetleri arasında gösteriliyor.