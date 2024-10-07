Küresel Gazeteciler Konseyi’nin (KGK) geleneksel Küresel Başarı Ödülleri Töreni, Lonicera World Otel’de yoğun bir katılımla gerçekleşti. Muhteşem törende Gagavuzya Devlet Başkanı Evghenia Gutul ‘Küresel Diplomasi Ödülü’ alırken, Prenses Skha ve Bülent Arınç’ın da yer aldıkları unutulmaz gecede Filistinli gazeteciler duygu sağanağı yarattılar.ANTALYA (İGFA) - Küresel Gazeteciler Konseyi’nin (KGK) geleneksel Küresel Başarı Ödülleri Töreni, dün akşam 5 yıldızlı Lonicera World Otel’in balo salonunda gerçekleşti.

Daha önceki yıllarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu TASS Genel Müdür Vekili Mikail Gusman ile Kuzey Irak Türkmen Bakanı Aydın Maruf Selim ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ile ilk Türk Kozmonot (Kazak) Toktar Ebubekirov, çok sayıda spor ve sanat insanı ile gazetecilerin de ödül aldıkları KGK Geleneksel Küresel Başarı Ödülleri töreninde dün akşam kardeş Gagavuzya Devlet Başkanı Evghenia Gutul ‘Küresel Diplomasi Ödülü’ aldı. Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife’nin yeğeni Prenses Alkhalıfa Fajer Skha da gecenin onur konukları arasında yer aldı. Geceye eski Cumhurbaşkanı Vekili, 22. TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da katıldı. Ayrıca, Filistin’de (Gazze) görev yapan Al Aksa TV ‘Medya Ödülü’, Filistinli gazeteci Zahir Elbek ise ‘Gazetecilik Ödülü’ aldılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman ile duayen gazeteci Yavuz Donat da ödüle layık görüldüler. Ödül törenine Antalya ve Alanya protokolü, İGF Başkanı Mesut Demir ve Bursa İGD Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Tuğba Bedirhanoğlu'nun yanı sıra medya ve siyaset dünyasından yerli ve yabancı önemli isimler ile 30’a yakın ülkeden 60’a yakını yabancı olan 150 dolayında gazeteci katıldı. Ödül töreni Gagavuzya TV dahil 20’yi aşkın TV kanalı tarafından da canlı olarak yayınlandı.

Kokteyl, akşam yemeği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan ödül töreninde protokol konuşmalarını KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Koçak, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç ve Gagavuzya Devlet Başkanı Evghenia Gutul yaptılar.

‘BU ORGANİZASYON ALANYA’YA ÇOK YAKIŞTI’

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, “Çok güzel bir ambiyans, çok güzel bir topluluk. Bu topluluğa hitap etmek gerçekten onur verici. Bu özel günde bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz. Alanya, Küresel Gazeteciler Konseyi’nin organizasyonlarını sevdi. Alanya’nın tanıtımı ve imajı için bu organizasyonun çok önemli olduğunu düşünüyorum. 4. kez gerçekleştirdiğimiz organizasyonumuzun tüm sponsorlarına çok teşekkür ediyorum. Filistin’in Gazze kentinde bir insanlık dramı yaşanıyor. Maalesef Türkiye dışındaki İslam ülkeleri bu duruma sessiz. Türkiye, İslam ülkelerinin lideridir ve Türkiye yeter diyoruz. Bu durumdan en çok zarar gören meslek grubu gazeteciler. 174 Filistinli gazeteci şehit oldu. Onları rahmetle anıyorum. Bugün Filistinli meslektaşlarımıza da burada ödül vereceğiz.

Medyada dijitalleşme denilen yeni bir devrim söz konusu. Geleneksel medyanın pabucu dama atılıyor. Dijitalleşmenin bir kasırga gibi bizi ezip geçtiği bir dönem yaşıyoruz. Değişimi yakalayamayanlar tarihin sayfalarına gömülecek. Biz gazeteciler gelişmeye ve teknolojik açılımlara her zaman açık olmak zorundayız. Bu noktada biz Küresel Gazeteciler Konseyi olarak birçok inisiyatif aldık. Türkiye’de yeni bir oluşum, yeni bir dernek ortaya çıktı. Yapay Zeka Politikaları Derneği kuruldu. Öte yandan kardeş Gagavuzya’nın huzuru bozulmasın, kardeşlerimiz huzur içinde yaşasınlar istiyoruz. Gagavuzya Devlet Başkanı Sayın Gutul’a, bu akşam bizlerle olduğu için, Küresel Gazeteciler Konseyi ailesini yalnız bırakmadığı için, bize olan desteği ve katkısı için çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyon Alanya’ya çok yakıştı. Elimizden geldiğince bu organizasyonu Alanya’da yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘ALANYA ÇOK KATMANLI, ÇOK KADİM BİR ŞEHİR’

Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Koçak ise “Alanya çok katmanlı, çok kadim bir şehir. Helenistik dönemden, Roma’dan, Bizans’tan, Osmanlı’dan, Selçuklu’dan ve Türkiye Cumhuriyeti’nden izler görbileceğiniz dünyanın nadide ve eşsiz güzellikleriyle tanınan, barışın, sevginin, huzurun şehri Alanya’da bizleri bir araya getiren Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’e, yönetimine ve üyelerine çok teşekkür ederiz. Dünya büyük bir kaosa doğru sürüklenirken, temennimiz ülkemizin dünyanın barış adası olarak kalabilmesini sağlamak. Dünyayı barışın, huzurun ve sevginin kurtaracağına inanıyoruz. Barışı ve huzuru sağlayanın etik değerler olduğuna inanıyorum. Mesleğini, işini iyi yapanların öne çıkarılması adına ödül önemli bir araç. Dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından gelen, halkın hızlı, doğru haber alma özgürlüğüne hizmet eden çok sevgili basın mensuplarını saygıyla, sevgiyle selamlıyorum, hepinizi kutluyorum” diye konuştu.

‘KGK ALANYA’YA BÜYÜK KATKILAR SAĞLIYOR’

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, “Dünyanın ve ülkemizin çeşitli yerlerinden Alanyamıza teşrif eden kıymetli medya mensupları, hepiniz hoş geldiniz. KGK 4. Medya Buluşması’nda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Küresel Gazeteciler Konseyi yerelden ulusala, ulusaldan küresele giden bu yolda her geçen yıl ismini en iyi şekilde duyurmaya devam ediyor. Alanya’ya da büyük katkı sağlıyor. Alanya’ya katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

‘KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ’Nİ TAKDİR EDİYORUM’

Bülent Arınç ise “Ben anne tarafından Alanyalıyım. Geçmişimizle iftihar ediyoruz. Küresel Gazeteciler Konseyi’ni önemsiyorum. Yaptıkları çalışmaları takdirle izliyorum. Uluslararası bir kampanya içerisinde Türkiye’nin tanıtımını yapıyorlar. Kamu diplomasisi alanında önemli bir görev ifa ettiklerine inanıyorum. Aramızda çok üst düzey konuklar var. Basın, medya hem elimiz hem gözümüz hem kulağımızdır. Yazılı ve görsel medya değerini hiçbir zaman kaybetmeyecek. Gazetecilik saygın bir meslek olmak zorunda. Ülkede güçlü bir medyanın bulunması gerçek bir hukuk devletinin, gerçek bir demokrasinin bulunduğunu gösterir. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

‘BİZİM DEVLETLERİMİZ BİR’

Gagavuzya Devlet Başkanı Evghenia Gutul da konuklara Türkçe hitabında “Bu önemli organizasyonda yer aldığım için Gagavuzya vatandaşları ve kendi adıma çok teşekkür ederim. Türk dünyasının bu önemli isimleri arasından bulunmaktan gurur duyuyorum. Halklarımızın arasında bağlantılar kurma, iş birliği ve diyalog kurmada kolaylık sağlamak, hem Gagavuzya hem Türkiye’nin gelişmesine katkı sağlamak istiyoruz. Biriz, birlikteyiz. KGK Genel Başkanı Sayın Dim’e, yönetimine ve sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

‘SİZE GAZZE’DEKİ ŞEHİTLERİN VE GÜÇLÜ HALKIN SELAMINI GETİRDİM’

Filistinli gazeteci Zahir Elbek ise konuşmasıyla duygu sağanağı yarattı. Elbek, “Filistin’in Gazze şehrinde işgal altında doğdum. Soykırım altında yetiştim. Ambargo ve abluka altında büyüdüm. Gazeteci olarak görev yaparken yaralandım. Benim ailemden 16 kişi şehit oldu. Özgür Filistin’e kavuşmak için can veriyoruz. Gazze’de sadece bir yıldır şehit olan 55 insanın arasında 18 bin masum çocuk, 13 bin kadın var. 174 gazeteci görev başında şehit oldu. Gazze’deki şehitlerin ve güçlü halkın selamını size getirdim. Gazze’den ve Filistin’den vazgeçmedik vazgeçmeyeceğiz. Unutmadık, unutturmayacağız. Bu değerli ödülü Gazzeli şehit gazeteciler için alıyorum. KGK’ya desteği için teşekkür ediyorum” dedi.

‘İSRAİL BİZE ENGEL OLAMAYACAK’

Filistin’de sık sık İsrail saldırılarına maruz kalan Al Aksa TV’nin Genel Müdürü Sulaimam Abuseta ise “Al Aksa TV olarak teşekkür ederim. Esas hedefimiz Filistin halkının ve gazetecilerin sesini duyurmak. Gazze’de katledilenler sadece gazeteciler değil, gazetecilerin aileleri de katlediliyor. Filistin’de herkes İsrail’in hedefi haline gelmiş durumda. Bizimle ortak duyguları paylaştığınız ve bizi buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımız İsrail tarafından 12 kez hedef alındı. Biz her şeye rağmen Gazze’den mesajlarımızı iletmeye devam edeceğiz. İsrail bize engel olamayacak. KGK’ya bizleri unutmadığı için teşekkür ederim” diye konuştu.

‘YAPAY ZEKAYI ISKALARSAK OYUN DIŞI KALACAĞIZ’

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu da, “Yapay zeka herkesin merak ettiği büyük bir teknoloji. Bu topraklar birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerini ıskaladı ve bunun da zararlarını gördü. Günümüzde dördüncü sanayi devriminin sonlarını yaşıyoruz ve itici güç yapay zeka. Eğer bunu da ıskalarsak geride değil, geç değil, oyun dışı kalacağız. Biz de Türkiye yapay zeka liginde oyun dışı kalmasın, oyun kurucu olsun diye gece gündüz çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

‘ÖDÜLÜ TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU ADINA ALIYORUM’

Alanyalı Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da “Bu ödülü kendi adıma değil Türkiye Bisiklet Federasyonu adına alıyorum. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’e ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bana çok şey öğreten Sayın Yavuz Donat’a ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Duayen gazeteci Yavuz Donat da konuşmasında KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve yönetimine teşekkür etti.

‘ÇOK ÖNEMLİ KÜLTÜREL BİR DİPLOMASİYE ŞAHİTLİK EDİYORUZ’

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman da konuşmasında, “Bugün çok önemli kültürel bir diplomasiye şahitlik ediyoruz. Bu ödülü şahsıma layık gören KGK’ya, meslektaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Medya dördüncü kuvvettir. Dijital çağın başındayız. Artık yeni sözleri dijital dünyada söyleyeceğiz” dedi.

KÜRESEL BAŞARI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Gecede Gagavuzya Devlet Başkanı Evghenia Gutul’a Küresel Diplomasi Ödülü, Filistinli gazeteci Dr. Zahir Elbek’e Küresel Gazetecilik Ödülü, Filistin Al-Aksa TV Genel Müdürü Sulaıman S.H. Abuseta’ya Küresel Medya Ödülü, Yapay Zeka Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu’na Küresel İnovasyon Ödülü, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu’na Küresel Spor Ödülü, Duayen gazeteci yazar Yavuz Donat’a Meslek Onur Ödülü ve

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’a Türk Dünyası Ödülü verildi.

KGK’DAN SPONSORLARA TEŞEKKÜR

KGK, Küresel Medya Buluşması’nın sponsorlarına da teşekkür plaketi sundu. Törende M.M.T. Tunç Group İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Tunç, Realtor Global Real Estate Övençoğlu A.Ş. Alanya Şube Müdürü Oğuzhan Direk, Ponto MK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kuş, Su Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uyar, Lonicera Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Sipahioğlu, Eftalia Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydıncı, 7/24 Transfer Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre Üzel, Adin Otel Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Uysal, TÜRSAB Alanya BTK Başkanı Kerim Sarıkaya, Seven Seas Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Caner, Tatilimo Yönetim Kurulu Üyesi Mert Sefa Öğütçüoğlu, Mylome Luxury Resort Hotel Satış Pazarlama Müdür Yardımcısı Sefanur Kabadayı, CK Kadıoğlu İnşaat Genel Müdürü Ulaş Sağırkaya, Occo Beach İşletmecisi Yavuz İlkan, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, Arsi Hotelleri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Boz, OFM Hastanesi adına Kurumsal ve Dış İlişkiler Müdürü Hakan Engin, En Vie Beach İşletmecisi Feridun Katak, Klas Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Barcın, On Hotels Genel Müdürü Elvan Altuntaş ve Türksat Kurumsal İletişim Direktörü Osman Yılmaz’a teşekkür plaketi sunuldu. Ürdün’den Majdı Tall, Umman’dan Mohammed Ali Bakhit Alnaharı, Prof. Dr. Zakir Avşar ve Bahreyn’den Fajer Alkhalıfa’ya da şükran plaketleri verildi. Unutulmaz gece, müzik ve eğlence ile sona erdi.