Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu İlçesi’nde 4 mahalleye içme suyu sağlayan grup suyu kaynağında gölet çalışmalarına başladı. Kısa süre içinde tamamlanması planlanan çalışma ile 100 metreküp olan su tutma kapasitesi 10 bin metreküpe çıkartılacak.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve başlamasından sonra aradan geçen 4 yıllık süre içerisinde 10 ilçede 61 adet gölet çalışmasını tamamlayan OSKİ, ilçelerde yatırım çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Altınordu ilçesinde Kurtulmuş, Uzunmusa, Dikence ve Yağızlı Mahallelerine içme suyu sağlayan grup suyunda büyütme çalışmalarına başlayan ekipler, 100 metreküp olan mevcut su tutma kapasitesinin 10 bin metreküpe çıkartacak çalışmaların startı verildi. Yaz aylarında meydana gelecek su kesintilerinin önüne geçecek olan çalışmanın kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.