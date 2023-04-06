14 Mayıs için kararını veren DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi seçime CHP listesinden girecek. İYİ Parti kendi logosu ile seçimlere katılacak.ANKARA (İGFA) - Seçim takvimine göre Milletvekili aday listelerinin YSK'ya sunulması için 9 Nisan son gün olurken, bugün (6 Nisan) ise ittifaklara itirazların son günü.

DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi seçime CHP listesinden girme kararı aldı.

Millet İttifakı'nın diğer ortağı İYİ Parti ise seçime kendi logosu ile girecek.

CHP ve İYİ Parti arasında vekil çıkarmada sorun yaşanabilecek iller için 'fermuar modeli' gündemde. İki parti, vekil sayısı 5 ve altındaki 10 ilde ortak liste hazırlayacak. Aday sıralaması her partinin daha önceki oy oranları ve seçmen eğilimi dikkate alınarak belirlenecek.

Bu il sayısının da 12'ye çıktığı gelen bilgiler arasında.