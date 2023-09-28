Fransa, Norveç, Mısır ve Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sunduANKARA (İGFA)-  Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr el-Hamami ve Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu El-Nasr, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubu sundu.

Güven mektuplarının sunulmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçilerin aileleri ve bazı büyükelçilik mensupları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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