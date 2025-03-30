Üsküdar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kimyagerler Derneği iş birliğiyle düzenlenen “4. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi”, 8-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Antalya/Kemer'de gerçekleşecek.ANTALYA (İGFA) - 8-11 Mayıs 2025 tarihlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleşecek Tarım ve Orman Bakanlığının da desteklediği kongrede Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan “Gıda Kimyasından Beyin Kimyasına: Beyin-Besin İlişkisi”, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak da “Krizler Yüzyılında Gıda Arzında Riskler ve Fırsatlar” konularını ele alacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da desteklediği kongre, gıda kimyası alanındaki devrim niteliğindeki teknolojik ilerlemeleri ve sunduğu fırsatları ele alacak.

Kongrede, gıda sürdürülebilirliği çerçevesinde en yeni araştırmalar, teknolojik atılımlar ve laboratuvar çalışmaları tüm yönleriyle derinlemesine incelenecek.

Gıda sektörünün gelişmesinde tedarik zincirinin önemini vurgulayan kongre, sektöre ve üniversitelere hizmet veren tüm tedarikçi firmaların ve çalışanlarının aktif katılımıyla destekleniyor.

Kongrede Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan "Gıda Kimyasından Beyin Kimyasına: Beyin-Besin İlişkisi" başlıklı bir sunum yapacak. Kongrede ayrıca Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak da "Krizler Yüzyılında Gıda Arzında Riskler ve Fırsatlar" konusunu ele alacak.

Kongrenin gıda alanında laboratuvar çalışmalarından in silico çalışmalarına ve gıda sürdürülebilirliğini etkileyen küresel değişikliklere kadar tüm yönleri kapsayacağını vurgulayan Kongre Başkanı Prof. Dr. Muhammet Arıcı kongrenin önemli fırsatları sunacağını söyledi. Arıcı: “Kongrenin gıda sektörünün tedarik zincirinin önemini dikkate alarak sektöre ve üniversitelere hizmet veren bütün tedarikçi firma ve çalışanlarının kongrede aktif olarak yer almalarını, “Kurslar” ve “Çalıştaylar” düzenlemelerini, kongrede stant açarak katılım ve sektör temsilcileri ile iletişim kurarak mevcut problemlerin çözümü ve gelece yönelik yeni trendlerin belirlenmesine katkı sunmalarına imkân sağlayacaklar” ifadelerini kullandı.