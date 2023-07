İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vakfı aracılığıyla bu yıl 4’üncüsünü düzenledikleri kurban bağışından elde edilen konserveleri, 90 bin haneye ulaştırılmak üzere yola çıkardı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, internet üzerinden başvuru yöntemiyle düzenlenen kurban bağış kampanyasının 4’ncüsünü de başarıyla tamamladı.

Kavurma, kelle paça çorbası, işkembe çorbası ve kemik suyu olarak konservelenen kurbanlıklar, 21 günlük dinlenme süresinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Zeytinburnu’ndaki depolarına ulaştı.

Yaklaşık 90 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacak olan konservelerin dağıtımı; Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve İstanbul Vakfı Başkanı Perihan Yücel tarafından başlatıldı.

Dağıtım öncesinde bir konuşma yapan Başkan İmamoğlu, “Bir gelenek haline gelmiş olan kurban bağışlarımızın vatandaşlarımıza nasıl ulaştığını her yıl burada gösteriyoruz. Bu çok güzel ve hayırlı bir gelenek olmuştur. Her zaman söylüyorum; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul halkının en güvenli yardımlaşma elidir, en vicdanlı, en teminatı yüksek doğru kanalıdır. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, İstanbulluların her konuda, her sorunuyla ilgili duygularını ilettiği bir merkezdir. Kendilerine ait bir kurumdur” diye konuştu.

BAĞIŞÇILARA ÖZEL TEŞEKKÜR

Vatandaşların dini vecibelerini yerine getirme anlamında da Büyükşehir'in güvenilir bir kurum olduğuna dikkat çeken Başkan İmamoğlu, kampanyaya katılan tüm bağışçılara teşekkür etti. 4 yıldır süren kampanya boyunca, yaklaşık 700 bin aileye kurbanlık konserve ulaştırdıkları bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Alan elin veren eli görmediği şekliyle bir tarafta bu kurban etini aldığında mutlu olacak, belki de evine uzun zamandır et girmeyen insanlarımızın evine et girmiş olacak. Dolayısıyla da vatandaşlarımızın duasıyla birlikte, kurban bağışı yapan insanlarımız da nasiplenecek. Çok güzel bir duygu. Hayırlı ve bereketli olsun” dedi.