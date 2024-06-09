İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 30 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında 2 milyon 540 bin 665 aracın denetlendiğini ve denetimlerde toplamda 409 bin 987 araca ve sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı payalşımda bir haftalık sürede gerçekleştirilen trafik denetimlerine ilişkin verileri paylaştı.

2 milyon 540 bin 665 aracın denetlendiğini belirten Bakan Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar), mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 260 sürücüye işlem yapıldığını kaydederek, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 620 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 423 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 409 bin 987 araç ve sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, trafik kurallarına harfiyen uyma, aşırı hız yapmama ve emniyet kemeri takmayı ihmal etmeme konularında uyarılar yaptı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Yolculuklar, sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım." ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1799666925720461504