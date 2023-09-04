Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) bir aylık süreçte 402 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.KOCAELİ (İGFA) - Yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için büyük bir özveriyle çalışıyor.

Mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere KOSKEM’in görev alanlarındaki plajlarda her yıl binlerce insan boğulmaktan kurtarılıyor. Bu kapsamda Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi, 21 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında 402 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.

İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren KOSKEM, sahillerde cankurtaranlık hizmeti veriyor. Hafta sonu da dahil olmak üzere her gün sahillerde canla başla çalışan ekipler, Cebeci’de 175, Kovanağzı’nda 9, Kumcağız’da 106, Miço Plajı’nda 3, Kerpe’de 18, Sarısu’da 10, Seyrek’te 14, Bağırganlı’da 24, Karamürsel’de 10, Darıca’da 22, Bayramoğlu sahilinde ise 11 kişi olmak üzere toplam 402 vatandaşı boğulmaktan son anda kurtardı.