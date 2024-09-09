Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 406 milyon 577 bin lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarıldı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bireysel sulama sistemlerine 187 milyon 735 bin 315 lira, kırsal kalkınma yatırımlarına 117 milyon 717 bin 485 lira, ipek böceği yetiştiriciliğine 100 milyon 449 bin 600 lira, hayvan gen kaynakları çalışmalarına ise 674 bin 600 lira destek sağlandı.

Söz konusu destekleme ödemeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yeni destekleme modeli kapsamında ilk destek ödemelerini yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bu kapsamdaki 100 milyon TL'den fazla ipekböceği desteğimiz bu haftaki destek ödemeleri arasında yer aldı. Yeni destek modelinde bir önceki yıla göre ipek böceği yaş koza desteklemesine ayrılan bütçede % 237 artış sağladık. 2024 yılında 1254 yaş koza üreticisinin 461'i genç/kadın üretici olup, bu üreticilerimize ödenen destek tutarı toplam ödenen destek tutarının % 54'ünü oluşturuyor. Yeni destek modelinde genç/kadın üreticilerimize % 40 ilave ödeme tutarı da hesaplarına aktarıldı."

Yeni destekleme modeli kapsamında diğer kalemlerdeki ödemelere de önümüzdeki dönemde devam edeceklerini kaydeden Bakan Yumaklı, yapılan ödemelerin üreticilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.