Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, onur yazarı olarak Murathan Mungan'ı ağırlarken edebiyatın tüm renklerini “Edebiyatın Her Hali” temasıyla kutlamaya hazırlanıyor. 13-21 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek fuarda, kitapseverleri zengin etkinlikler bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin en büyük edebiyat etkinliklerinden biri olan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 42. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Tüyap Fuarcılık Grubu ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle gerçekleşecek olan fuar, bu yıl 13-21 Aralık 2025 tarihleri arasında kitapseverlerle buluşacak. Etkinliğin merkezinde ise edebiyatımızın özgün ve çok yönlü kalemi Murathan Mungan bulunuyor.

Onur yazarı Murathan Mungan

Tüyap Kültür Fuarları Danışma Kurulu tarafından 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın “Onur Yazarı” olarak seçilen Murathan Mungan, şiirden tiyatroya, hikâyeden romana uzanan eserleriyle edebiyatımıza derin izler bırakmış bir isim. Fuar kapsamında, Mungan'ın edebiyat serüveni çeşitli söyleşiler, paneller ve özel etkinliklerle ele alınacak. Ayrıca, yazarın hayatı ve eserlerinden oluşan özel bir anı kitabı da okurlarla buluşacak.

Tema: “Edebiyatın Her Hali”

Bu yılki fuarın teması ise “Edebiyatın Her Hali” olarak belirlendi. Edebiyatın farklı türleri, yaratıcı ifade biçimleri ve anlatı gelenekleri, fuar boyunca düzenlenecek etkinliklerle kapsamlı şekilde tartışılacak. Kitapseverler, yazarlar ve yayın sektörü profesyonelleri, bu tema altında gerçekleşecek paneller, imza günleri ve söyleşilerle edebiyatın geniş dünyasını keşfetme imkânı bulacak.

Fuara giriş ve etkinlik detayları

42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na giriş, öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engelliler için ücretsiz olacak. Ziyaretçiler, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında fuarı ziyaret edebilecekler. Etkinlik, son günü olan 21 Aralık 2025 Pazar günü saat 19.00'da sona erecek.

Fuardaki etkinliklerin detaylı programı, imza günleri ve daha fazlası için www.istanbulkitapfuari.com adresinden bilgi alınabilecek.