Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Öğretmenler Ortaokulunda emekli olan 42 yıllık Öğretmen Hüseyin Yıldız'a veda etkinliği düzenlendi.MALATYA (İGFA) - Battalgazi ilçesindeki Öğretmenler Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri, emekliye ayrılan 65 yaşındaki Fen Bilimleri Öğretmeni Yıldız için veda programı hazırladı.

Öğrenciler, son derse girmek için okula gelen Yıldız'a sevgi gösterisinde bulundu. Okulun koridorlarında toplanan öğrenciler, Yıldız'ı uzun süre alkışladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre okul bahçesinde "Hüseyin Hoca'm hakkın ödenmez. Seni unutmayacağız!" yazılı pankart açan öğrencileri gören Yıldız ise duygulandı. Yıldız, uğurlama için meslektaşlarına ve öğrencilere teşekkür ederek, "Sizlerle birlikte olmak büyük bir mutluluktu. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin." dedi.