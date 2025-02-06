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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda son 1 hafta içerisinde 43 teröristin etkisiz hale getirildiği, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise etkisiz hale getirilen terörist sayısının 321 olduğu bilgilendiirildi.

Milli Savunma Bakanlığı son 1 hafta içerisinde 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığının Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Kış Tatbikatı-2025 dolayısıyla Şehit İstihkâm Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atışlı Tatbikat Alanı/Kars’ta gerçekleştirildi.

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