İzmir Çiğli’de 2023 yılı Fakir Baykurt Roman Ödülü için geri sayım başladı.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi tarafından, ilki 2020 yılında düzenlenen Fakir Baykurt Roman Ödülü’nün bu yıl ki dosya teslimleri 44 eserin müracaatı ile sona erdi.

Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize ettiği Fakir Baykurt Roman Ödülü’nün Seçici Kurulunda Adnan Binyazar, Bahri Karaduman, Hidayet Karakuş, Işık Baykurt ve Öner Yağcı yer alacak. Başvuruda bulunan 44 eser seçici kurul tarafından incelenecek. Kazanan eser 17 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

ÖDÜLÜN DÖRDÜNCÜ YILI

Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Roman Ödülü’nü 2020 yılında Turan Ali Çağlar’ın "Amasanga" adlı romanı, 2021 yılında Ali Balkız’ın "Büyümek İstedim" adlı romanı kazandı.

Kazanan eserler Çiğli Belediyesi’nin öncülüğünde Literatür yayınları tarafından bastırılarak Türkiye genelinde dağıtıldı. 2022 yılında ise seçici kurul, başvuruda bulunan dosyalar arasında Fakir Baykurt Roman Ödülü’ne değer eser bulamadığı için ödül vermedi.

Roman Ödülü hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi olarak, toplumumuzun kitapla olan bağını kuvvetlendirmek adına 2020 yılında hayata geçirdiğimiz Fakir Baykurt Roman Ödülü’nün bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceğiz. Ödül için birbirinden değerli 44 eser mücadele edecek. Seçici kurulumuz değerlendirmeleri sonucunda en doğru kararı verecektir. Katılım gösteren yazarlarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Fakir Baykurt Roman Ödülümüz gelenekselleşmeye doğru emin adımlarla ilerliyor. Edebiyat dünyamıza yeni eserler kazandırmak isteyen yazarlarımıza kendilerini ifade etme imkanı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.