Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hayata geçirilen, "Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri Projesi”nin açılış programı gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından önemli bir proje daha hayata geçirildi. Avrupa Birliği finansmanıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) paydaşlığında uygulanacak.

“Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri” adlı projenin açılış toplantısı Ankara’daki bir otelde gerçekleştirildi.

Programa, TBB ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, AB Türkiye Delegasyonu İşbirliği Başkan Vekili Angel Gutierrez Hidalgo ve AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ile kurum ve kuruluşlardan temsilciler katıldı.

Belediyelerin destekleriyle, gençleri bilişim, robotik kodlama, e-dönüşüm, dijital pazarlama, sosyal inovasyon ve tasarım gibi geleceğin önemli mesleklerine hazırlayacak bir dizi eğitimi ve 45 şehre “Dijital Gençlik Merkezleri” kurulmasını kapsayan projenin toplam bedeli 7,9 milyon Euro olarak belirlendi. Proje ile gençlerin Endüstri 4.0 kapsamındaki becerilerini güçlendirmeleri ve akıllı şehir çözümlerine katkıda bulunmaları için teknoloji pazarında katma değerli ürünler yaratmalarının teşvik edilmesi hedefleniyor.

Kurulması planlanan merkezler ile 200'den fazla eğitimle 20-29 yaş arası gençler ve 10-19 yaş arası öğrencilerden oluşan 4 bin kişiye ulaşılacak. Ayrıca, dijital bir e-öğrenme platformu ile gençler için harmanlanmış çevrimiçi öğrenme ve eğitim fırsatları sunulacak. 400 genç mentorlük programlarıyla, 95 genç ise staj imkânlarıyla desteklenecek ve istihdam edilmeleri sağlanacak. Ayrıca, TBB bünyesinde bir mükemmeliyet merkezi kurularak belediye personellerine dijital beceri geliştirme konusunda düzenli eğitimler verilecek.

Başkan Yücel Yılmaz, “Gençlik merkezleri, oyun merkezleri gibi görünse de aslında Türkiye'nin pilotlarını ve yazılımcılarını yetiştirecek önemli kurumlardır. Mücadeleye hazırlanmak genellikle oyunlarla başlar.” ifadeleriyle gençlerin inovasyon ve teknolojiyle buluşturulmasının istihdam seçeneklerini artıracağına dikkat çekti. Konuşmasında, “Evrilmeyen devrilir.” ifadesine yer veren Başkan Yılmaz, TBB bünyesinde kurulacak “Mükemmeliyet Merkezi” ve afet bölgesindeki şehirler ile büyükşehirlere kurulacak Dijital Gençlik Merkezleri’nin ilk etapta 4 bin genç için yeni kariyer fırsatları oluşturacağına dikkat çekti.

Bu arada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan ise konuşmasında yerel yönetimlerin yerel istihdama katkı sağlamada önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

AB Türkiye Delegasyonu İşbirliği Başkan Vekili Angel Gutierrez Hidalgo da konuşmasında, “Dijital meslekler için, gelecek geldi. Geleceği an itibariyle yaşıyoruz. Karşımızda küresel bazı zorluklar var. Çalışma ve işgücü alanında gençlerin sahip olması gereken beceriler var. Pandemi döneminde değişim hızlandı. Çalışma ve öğrenme biçimlerini değiştirdi.” dedi.

Daha sonra katılımcılara proje tanıtım filmi gösterimi gerçekleştirilen etkinlik, Kariyer.net Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Barış Karadenizli’nin konuşmalarıyla devam etti.

Program; TBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı’nın moderatörlüğünde, Doç. Dr. Şebnem Özdemir, Simay Dinç ve Nuray Başar’ın yer aldığı panel oturumuyla noktalandı.