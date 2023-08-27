Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler liderliğinde 4,5 yıl içerisinde Aybastı ilçesine ömürlük yatırımlar yaptı.ORDU (İGFA) - Çalışmalarında başta yol ve su yatırımlarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, son 4,5 yıl içerisinde Ordu’nun önemli sorunlarını çözüme kavuşturdu.

Bu kapsamda özverili bir çalışma yürüten Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri ana arterler başta olmak üzere kırsal kesimlerde sağlıklı içme suyu ve konforlu yollar için büyük başarılara imza attı.

Geride kalan 4,5 yıl içerisinde tabiat harikası, menderesleriyle ünlü turizmin gözde mekanlarından biri olan Aybastı ilçesi de alt ve üstyapısı ile geleceğe hazırlandı.

62 BİN 387 METRE İÇME SUYU HATTI

Zorlu arazi şartlarına rağmen çalışan ekipler, Aybastı ilçesinde yaklaşık 62 bin 387 metre uzunluğunda içme suyu hattı çalışması yaptı. Yine 10 bin 209 metre kanalizasyon hattı çalışması da hayata geçirildi.

Vatandaşların temiz suya ulaşımını sağlamak içinde aralıksız çalışan Ordu Büyükşehir Belediyesi 3 adet içme suyu deposu, 4 adet su alma yapısı inşa etti.

Muhtemel kuraklık ve içme suyu sorununa karşı ilçenin değişik noktalarında 6 adet gölet çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, yeni su kaynakları için 1 adet sondaj çalışması yaptı. Suya ulaşan ekipler, suyu içme suyu deposu vasıtasıyla içme suyu şebekesine aktarmaya başladı.

83 KİLOMETRE ASFALT VE BETON YOL

Öte yandan dağınık yerleşimin görüldüğü Aybastı ilçesinde önemli yol çalışmalarına da imza atıldı. İlçede yapılan ulaşım yatırımları sonrası, birçok mahalle ve grup yolu asfalt ve betonla buluştu.

Bu kapsamda Aybastı’da 4,5 yılda 83 kilometre sıcak asfalt başta olmak üzere emülsiyon (sathi asfalt) kaplama ve beton yol çalışması yapılırken 132 kilometre uzunluğunda yeni yol açma ve yol genişletme çalışması gerçekleştirildi.

Yine bu süre içerisinde 1.917 metre yağmursuyu hattı, 90 metre menfez, 1,905 metreküp taş duvar çalışmaları tamamlanarak hizmete alındı.