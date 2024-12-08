2 milyon 803 bin 527 aracın denetlendiği 28 Kasım - 5 Aralık tarihleri arasındaki Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerinin kontrollerinde toplamda 454 bin 24 araca/sürücüye işlem yapıldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerince 28 Kasım-5 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılan 2 milyon 803 bin 527 aracın denetimine yönelik paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından denetime ilişkin yaptığı paylaşımda, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 131 sürücüye işlem yapıldığını belirterek, Hız ihlalinde bulunan 100 bin 405, Emniyet kemeri kullanmayan 21 bin 815, Sürücü belgesiz araç kullanan 12 bin 580 ve Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 163 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplamda 454 bin 24 araca işlem yapıldığını açıkladı.

⚠️TRAFİK DENETİMLERİEmniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 28 Kasım-5 Aralık 2024 tarihleri arasında 2 Milyon 803 bin 527 araç denetlendi.⛔️Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 131 sürücüye işlem… pic.twitter.com/wlhD0IpJu0— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 8, 2024

Araçların Periyodik Muayene Denetimleri” ile ilgili olarak 2024 yılında toplam 1 milyon 57 bin 284 adet işlem yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya, araç periyodik muayenesi, yalnızca yasal zorunluluk değil, aynı zamanda güvenli sürüş için vazgeçilmez bir gereklilik olduğunu belirterek, "Hem can hem de mal kaybını önlemek için lütfen araçlarımızın muayenesini zamanında yaptıralım. Trafik denetimleri, bireylerin ve toplumun güvenliği için vazgeçilmez. Denetimler arttıkça ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları da azalıyor. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" mesajını verdi.