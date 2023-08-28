Manisa'da yaşayan 58 yaşındaki ayakkabı tamir ustası İsa Avşar 46 yıldır mesleğini sürdürüyorMANİSA (İGFA) - Manisa'nın Yunusemre İlçesinde yaşayan evli 4 çocuk babası 58 yaşındaki İsa Avşar 46 yıldır ayakkabı tamirciliği yapıyor.

Yunusemre'nin Muradiye Mahallesinde 15 metrekare iş yerinde mesleğini sürdüren ve İşlerinin yoğun olduğunu çırak bulamadığını aktaran ayakkabı tamir ustası İsa Avşar "ayakkabı tamirciliği altın bilezik. Meslek öğrenmek isteyen gençlerin öğrenmesini tavsiye ederim. Ben bir daha dünyaya gelsem yine ayakkabı tamir ustası olurum " dedi.

4 çocuğunu ayakkabı tamirciliği yaparak okutup büyüttüğünü söyleyen İsa Avşar "Bizim meslek son demlerini yaşıyor. Benden sonra bu makineleri çalıştıracak yok. Çırak olmaması ve yetişmemesinden biraz endişeliyim. Ayakkabı tamirciliği yok olmaya yüz tutmuş bir meslek artık. Bizim işlerimiz hareketli. Bu meslek yok denecek kadar az. Biz tamirciler yoğun çalışıyoruz. Her türlü ayakkabı tamiri yapıyoruz. Spor ayakkabı, kundura ayakkabı, sandalet ve terliği vatandaşlar tamir için bizlere getiriyor" dedi.

"BENİM 46 YILLIK SLOGANIM VAR

İsa Avşar "Vatandaşlarımıza söylediğim sloganım var 'eski ayakkabınızı atmayın getirin bize, yenileyelim verelim size' bu sloganı ben yıllarca kullanıyorum. Bu slogan bana özgü ve vatandaşlar tarafından da sevildi ayrıca karşılığını da buldu.

Yılda binlerce ayakkabıyı çöpe atmaktan kurtardıklarını aktaran ayakkabı tamir ustası İsa Avşar "Bizim tamir yaptığımız ayakkabılar çöpe atılmadığı için çevre kirliliğinin önüne geçmiş oluyoruz. Ayakkabı ham madde günümüzde çok pahalı. Bizim yaptığımız tamirler sayesinde binlerce ayakkabı az üretildiği için ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Benim son sözüm yetkililer bizim gibi unutulmaya yüz tutmuş meslekleri canlandırmaya yardımcı olurlarsa sevinirim. Hayat şartlarından dolayı eskiye çok rağbet var. İşlerim çok yoğun. Vatandaşlar eskiyen ayakkabılarını tamir yaptırıyor. Yeni ayakkabı fiyatlarının yükselmesi ayakkabı tamircilerinin işinin artmasını neden oldu" dedi.