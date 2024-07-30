Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında son günlerde ardı ardına düzenlediği operasyonlarla önemli başarılara imza atıyor. Son bir haftada yapılan operasyonlarda, Edirne'nin farklı ilçelerinde toplam 47 düzensiz göçmen yakalanırken, bir organizatör de gözaltına alındı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan ve yurt dışına çıkarmaya çalışan düzensiz göçmenlerin yakalanması için titiz çalışmalar yürütüyor.

Son yapılan operasyonlarda;

Havsa İlçesi, Köseömer Köyü: 4 farklı uyruklu düzensiz göçmen ve kaçakçılık faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen bir organizatör yakalandı. Organizatör, adli süreç sonrası tutuklandı.

Lalapaşa İlçesi, Küçünlü Rüzgar Gülleri Mevkii: 8 Mısırlı düzensiz göçmen yakalandı.

Uzunköprü İlçesi, Saçlımüsellim Köyü: 12 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı.

Diğer Operasyonlar: Daha önceki günlerde gerçekleştirilen operasyonlarda ise Lalapaşa, Üyüklütatar ve Uzunköprü ilçelerinde toplam 33 düzensiz göçmen yakalanmıştı.

Yakalanan tüm düzensiz göçmenler, işlemleri tamamlandıktan sonra ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.