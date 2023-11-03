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Tarım ve Orman Bakanlığı, 47 milyon 185 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 47 milyon 185 bin TL'lik destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor.

Toplamda 4 kalemde 47 milyon 185 bin TL ödemenin çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacağı duyuruldu.

Ödemelere ilişkin detaylar sitede şöyle yer aldı:

Kırsal Kalkınma Yatırım desteği kapsamında 17 milyon 498 bin 149 TL,

Bireysel Sulama Sistemleri desteği kapsamında 15 milyon 629 bin 506 TL,

Uzman Eller Projesi desteği kapsamında 9 milyon 357 bin 345 TL,

Düve Alım desteği kapsamında 4 milyon 700 bin TL.