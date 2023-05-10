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2023 yılı ocak ayından bu güne kadar Ardahan’da bulunan kargo şirketlerinde ve kargo araçlarında 7 şahsa ait toplam 21 adet kargo paketinde yapılan kontrolde toplam 475 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kargo şirketleri ve kargo araçlarına düzenlenen operasyonlarda 475 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

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