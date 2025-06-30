Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 akıllı ilacın SGK geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu, 48 bin hastaya umut olacak bu adımın önemine vurgu yaptı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, kanser hastaları için önemli bir müjde verdi.

25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 akıllı ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme kapsamına alındığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kararın 48 bin kanser hastası ve aileleri için anlamlı bir adım olduğunu belirtti.

https://twitter.com/saglikbakanligi/status/1939748946244477279

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Böylelikle 48 bin kanser hastamız ve aileleri için oldukça anlamlı bir adım atmış oluyoruz” diyerek, bu gelişmenin hastaların tedavi süreçlerine önemli bir destek sağlayacağını vurguladı. Akıllı ilaçların, hedefe yönelik tedavi yöntemleriyle kanserle mücadelede etkin bir rol oynadığını ifade eden Erdoğan, bu kararın sağlık alanında erişilebilirliği artırma hedeflerinin bir parçası olduğunu söyledi.

“Cenab-ı Allah’tan hastalarımıza acil şifalar diliyorum” sözleriyle konuşmasını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetin sağlık alanındaki reformları ve hasta odaklı politikaları sürdüreceğini belirtti.