Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçen yıl 54,7 milyar lira evde bakım yardımı ödemesi yaptıklarını belirterek, bu ayda toplam 4,8 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplam 4,8 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdıklarını duyurdu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Giresun'da Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyareti eden Bakan Göktaş, vatandaşın önceliklerini dikkate alarak şehirlerde sosyal hizmetleri güçlendirdiklerini vurguladı. Giresun'a yapılan yatırım ve sosyal desteklerinin 6 milyar 905 milyon lira olduğuna dikkati çeken ederek Bakan Göktaş, kentteki 6 sosyal hizmet merkeziyle toplumun her kesimine hizmet götürdüklerini anlattı.

Aile ve Gençlik Fonu'nu deprem bölgesinde pilot olarak başlattıklarına dikkati çeken Göktaş, "13 Ocak'ta Aile Günü'nde Cumhurbaşkanımız bir müjdeyi bütün milletimizle paylaştı, evlenecek ve yuva kuracak gençlerimize yönelik de bu hizmetimizi 81 ilimizde yaygınlaştırıyoruz. İnşallah Giresunlu gençlerimizin de yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Göktaş, vatandaşın refahı ve huzuru için politikaları hayata geçirdiklerini dile getirerek, hizmetlerin kapsamını ve kalitesini genişlettiklerini, her zaman vatandaşın yanında olmaya ve ihtiyaçlarını yakından takip etmeye devam edeceklerini aktardı.