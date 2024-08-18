Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan ‘Koramaz Vadisi’ temalı 4’üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nda ücretsiz gerçekleşecek halk koşusu için kayıtlar başladı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri’de ulusal ve uluslararası boyutta düzenlediği dev organizasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Spor A.Ş. Kayseri'de maratonun da gelenekselleşmesi için ‘Bir Maratondan Daha Fazlası’ sloganıyla geniş katılımlı bir etkinlik şeklinde 3 yıldır süren Büyükşehir’in Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nun dördüncüsünü gerçekleştirecek.

Sadece Kayseri halkını değil, tüm Türkiye'yi ve dünyayı spora teşvik eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her yıl şehrin kültürel değerlerini maraton teması olarak belirleyerek, kentin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmayı, profesyonel ve amatör koşucuları bir araya getirerek spor yapılmasını, katılımcılara doğal ve kültürel mirasın keşfettirilmesini amaçlıyor.

Kayıtları yoğun ilgi ile devam eden Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nun bu yıl teması tarihi, kültürel ve doğal varlıklarıyla UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi’nde yer alan ‘Koramaz Vadisi’ olarak belirlendi.

Bu yıl 22 Eylül 2024 Pazar günü düzenlenecek olan 4’üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’na 21K ve 10K kayıtları devam ederken, Halk Koşusu kayıtları da 16 Ağustos 2024 itibariyle başladı. Katılımın ücretsiz olduğu Halk Koşusu için ilerleyen günlerde kit içerikleri ve ödüllerin paylaşılması planlanıyor. Kayıtlar www.kayseriyarimaratonu.com sitesi üzerinden yapılıyor.

Katılımcılar, hem spor yapıp çeşitli etkinliklerle eğlenirken hem de tarihi ve doğal güzellikleri ile açık hava müzesi konumundaki Kayseri’nin tanıtımını yapacak.