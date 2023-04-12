5. Akıl ve Zeka Oyunları İl Finali, Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi. 12 ilçeden 109 öğrencinin kıyasıya mücadele ettiği il finalinde dereceye giren öğrenciler ödüllerini protokolün elinden aldı.BURSA (İGFA) - Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu ile Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan “Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası İş Birliği Protokolü" kapsamında düzenlenen turnuvanın Bursa İl Finali, Merkez AİHL’de gerçekleştirildi.

İlk ve ortaokul öğrencilerinin 5'er oyun üzerinden yarıştığı Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvasında ilk olarak düzenlenen okul birinciliği müsabakalarının ardından ilçe müsabakaları gerçekleştirildi. İlçelerinde birinci olan öğrencilerin katıldığı il finalinde yapılan müsabakalarda ise büyük heyecan yaşandı. Bursa il finalinde 12 ilçeden 109 öğrenci kıyasıya mücadele etti. Yapılan müsabakalar sonunda her oyunda birinci olan öğrenciler, Türkiye Finalinde Bursa’yı temsil etme hakkı kazandı. Dereceye giren öğrenciler büyük sevinç yaşarken, başarılı öğrenciler ödüllerini protokolün elinden aldı.

Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası ile öğrencilerin düşünen, üreten ve karşılaştıkları problemler karşısında çözümler bulan bireyler olmasını, akıl ve zekâ oyunları ile vakitlerini daha verimli geçirmelerini sağlayarak bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini desteklemek ve ülke genelinde akıl ve zekâ oyunları konusunda farkındalık oluşturulmasını amaçlanıyor.

İLKOKULLARDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER:

Eda Bircan-Orhangazi-Kurtuluş İlkokulu-Q-BİTZ; Ela Şakar-Orhangazi-Yeniköy İlkokulu-MANGALA Irmak Tütüncü-Yıldırım-Mümin Gençoğlu1 İlkokulu-EQUILIBRIO Alper Altunok-Nilüfer-Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu-PENTAGO Nimetullah Hamza Özkan-Yıldırım-Hasan Öztimur 75. Yıl İlkokulu-KÜRE

ORTAOKULLARDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER: