Kocaeli Kitap Fuarı’nın klasikleşen ağaçların kitap açma etkinliğinde Cumhuriyet Bulvarı’nda ağaçlara asılan 5 bin kitap 5 dakika içerisinde toplandıKOCAELİ (İGFA) - Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olan Kocaeli Kitap Fuarı yarın (7 Ekim Cumartesi) kapılarını 13. kez kitapseverlere açacak.

Merakla beklenen Fuar öncesi, Cumhuriyet Bulvarındaki tarihi çınar ağaçları geleneksel olarak yine kitaplarla süslendi. Sabahın erken saatlerinde Cumhuriyet Bulvarı’na gelen vatandaşlar, ağaçlara asılan 5 bin kitabı dakikalar içerisinde topladı. Vatandaşlarla birlikte alana gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tüm kent sakinlerini Kocaeli Kitap Fuarı’na davet etti.

AĞAÇ DALLARINDAN KİTAP TOPLADILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yıl 13’üncüsünü düzenleyeceği Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde Cumhuriyet Bulvarı’ndaki çınar ağaçlarını kitaplarla süsledi. Gelenek haline gelen etkinlik kapsamında saat 06.00’dan itibaren ağaçlara kitaplar asıldı. Kitaplar bulvardaki yerlerini alırken vatandaşlar alana geldi ve almak istediği kitabın başında bekledi. Saat 07.30’da başlayan etkinlikte vatandaşlar 5 bin kitabı ağaç dallarından 5 dakikada topladı. Sevdikleri yazarların kitaplarını toplayan vatandaşlar, yarın başlayacak kitap fuarını da sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.

“VATANDAŞLARIMIZI FUARA DAVET EDİYORUM”

Etkinliğe katılan Başkan Büyükakın, Kocaeli Kitap Fuarı’nın her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü belirterek vatandaşları kitap fuarına davet etti. “Geçen yıl kitap fuarında ziyaretçi sayısında 900 bini geçtik. Bu sene hedefimiz 1 milyon” diyen Başkan Büyükakın, “Bu yıl da pek çok yayınevi fuarımızda yerini alacak. Her zaman ilk gün ki heyecanla bu fuarı gerçekleştiriyoruz. Kitapseverler için bu etkinliği yapıyoruz. Yaparken tüm detaylar düşünüldü. Başta İstanbul olmak üzere çevre illerden ulaşımı da düşündük. Kentin en sevdiği etkinliklerden biri belki de bu etkinlik, biz de en iyi şekilde geçmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yarın başlayacak kitap fuarımıza tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” şeklinde konuştu. Başkan Büyükakın’a Genel Sekreter Balamir Gündoğdu da eşlik etti.