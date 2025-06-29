İzmir’den yola çıkan gönüllü bisikletçiler, çölyak ve PKU farkındalığı için Düzce’de pedalladı; tur, 29 Haziran’da Kocaeli’de festivalle sona erecek.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği ile Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (KOBİDOS) öncülüğünde düzenlenen 5. Glutensiz Yaşam Turu, Düzce’de yoğun katılımla devam etti.

İzmir’den başlayan ve Aydın, Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya rotasını takip eden 16 gönüllü bisikletçi, çölyak ve PKU hastaları için farkındalık oluşturmayı hedefledi.

DÜZCE’DE GENİŞ KATILIM VE DESTEK

Düzce’deki etkinliğe siyasi temsilciler, yerel yöneticiler, çölyaklı çocuklar ve aileleri katıldı. Düzce Belediyesi, Kent Konseyi, Ticaret ve Sanayi Odası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve İl Sağlık Müdürlükleri, Emniyet Müdürlüğü, iş insanları ve yerel basın projeye destek verdi. Basın açıklamasında, şehirde çölyak farkındalığının arttığı vurgulandı.

Tur kapsamında her durakta çölyaklı çocuklara glutensiz ürünlerden oluşan hediye paketleri dağıtılıyor. Amaç, çocuklara yalnız olmadıklarını hissettirmek ve toplumda çölyak farkındalığını artırmak. Çölyak, gluten içeren tahıllara karşı vücudun tepkisiyle ortaya çıkan genetik bir hastalık olup, tek tedavisi ömür boyu glutensiz beslenme. Belirtilerin çeşitliliği nedeniyle tanı sıklıkla gecikiyor.

Etkinlik, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ve Başiskele Belediyeleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün destekleriyle gerçekleşiyor. Schär Türkiye, Oskon Otomasyon, Kocaeli Kaya Şirketler Grubu, Ege Glutensiz, Naturpy, Dr. Oetker, Sante 01, Ema Çorba ve Smardes gibi firmalar da sponsor olarak katkıda bulundu.

Yüksek sıcaklıklara rağmen özveriyle pedal çeviren KOBİDOS bisikletçileri ile onlara eşlik eden emniyet ve sağlık ekipleri, projenin başarısında büyük rol oynadı.