Adalet Bakanlığı, İdare ve Vergi Mahkemeleri kurulmasına ve yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımladı. 4'ü Hakkari'de olmak üzere, Bitlis, Kırşehir, Nevşehir ve Sinop illerine 8 ayrı İdare Mahkemesi kurulması kararlaştırıldı.ANKARA (İGFA) - Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşleriyle Adalet Bakanlığı'nca yeni idare ve vergi mahkemelerinin kurulması kararlaştırıldı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan İdare ve Vergi Mahkemelerinin Kurulmasınve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine İlişkin Karara göre;

Bitlis ilinde idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin “Bitlis ilinin mülki sınırları” olarak belirlenmesine,

Hakkari ilinde 1, 2, 3 ve 4. idare mahkemeleri ile vergi mahkemesinin kurulması ve yargı çevrelerinin “Hakkari ilinin mülki sınırları” olarak belirlenmesine,

Kırşehir ilinde idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin “Kırşehir ilinin mülki sınırları” olarak belirlenmesine,

Nevşehir ilinde idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin “Nevşehir ilinin mülki sınırları” olarak belirlenmesine,

Sinop ilinde idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin “Sinop ilinin mülki sınırları” olarak belirlenmesine karar verildi.