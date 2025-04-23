Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören kent lokantalarının beşinci şubesini 800 yıllık Tarihi Kaleiçi Çarşısı’nda hizmete aldı. ‘Bu şehrin kaynakları, bu şehrin insanlarına” anlayışı ile gayret ettiklerini anlatan Başkan Çavuşoğlu, "Tarımdan hayvancılığa, turizmden diğer tüm alanlara kadar her konuda Denizli’nin kaynaklarını yine Denizli halkının mutluluğu için kullanmaya devam edeceğiz" dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların ucuz, lezzetli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için hayata geçirdiği beşinci Kent Lokantası hizmete sunuldu. Denizli’nin 800 yıllık tarihi Kaleiçi Çarşısı’nda hizmete başlayan Kent Lokantası’nın açılışına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, ilçe belediye başkanları, BELTAŞ Genel Müdürü İbrahim Doğan, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, davetliler, esnaf ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“En namuslu ve dürüst hizmeti vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, göreve geldikleri günden bugüne Denizli halkının mutluluğu için çalıştıklarını söyledi. Başkan Çavuşoğlu, “Bizlerin namuslu ve dürüst hizmet vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Bu yolculuğun içerisinde yetimin hakkının ne demek olduğunu, boğazından geçecek haram lokmanın hesabının bu dünyada ve öbür dünyada verileceğine inananlardanız” diye konuştu.

Kent lokantaları 150 bin kişiye hizmet verdi

Bu şehrin kaynaklarını, bu şehir için harcamaya devam ettiklerine değinen Başkan Çavuşoğlu, “Kent lokantalarımızda 150 bin kardeşimizin sağlıklı beslenmesine vesile olduk. Kent marketlerde her gün 250 kardeşimizin ihtiyacını en ucuz şekilde görmüşüz. Bu hizmetleri verirken zarar da etmedik. Fahiş fiyatlar uygulayıp üstüne zarar ettirilen tüm şirketlerimiz, ulaşım hariç, kara geçtik. Hava Ulaşım artık kar ediyor, BELTAŞ çayı 15 liradan 5 liraya indirip bir yılda 20 milyon lira da halkın cebine koydu, zarardan kara geçti. Halkımıza ucuz yemek ve gıda hizmeti vermeye devam ediyoruz. Otoparklarımızda ilk bir saat ücretsiz uygulamamızdan 50 bin vatandaşımız faydalandı” ifadelerini kullandı.

“Bu şehrin kaynakları, bu şehrin insanlarına”

Sık sık konuşması tezahüratlarla kesilen Başkan Çavuşoğlu, “Bir tek şiarımız ve derdimiz var ki, sizin kaynaklarınıza sonuna kadar sahip çıkmak ve sahip çıkmaya devam etmektir. Tarımdan hayvancılığa, turizmden diğer tüm alanlara kadar her konuda Denizli’nin kaynaklarını yine Denizli halkının mutluluğu için kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Çavuşoğlu’na teşekkür

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum ise zor bir süreçten geçtiklerini, yaşanan ekonomik sıkıntılar ve pahalılıktan dolayı böylesine önemli tesisler kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’na teşekkür etti. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Çardak Belediye Başkanı Ali Altıner ve Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaleiçi Çarşısı’nda açılan beşinci kent Lokantası’nın hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, Başkan Çavuşoğlu ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Denizli’nin 5. Kent Lokantasının açılış kurdelesi dualarla birlikte kesildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışta önlük giyip ilk yemek dağıtımını yapan Başkan Çavuşoğlu mercimek çorbası, et güveç, pilav ve yoğurttan oluşan günün menüsünü ikram etti.