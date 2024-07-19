Türkiye'nin en eski festivallerinden biri olan Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, 29 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecek..Nurcan Kırcalı / İSTANBUL (İGFA) - Adını, yıllardır yörenin ekonomisinin ve sanatının alt yapısını oluşturan tekstilde İstanbul’un coğrafi işaretli ve adını Şile Bezi’nden alan Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, 1984 yılından bu yana devam eden, Türkiye’nin en eski festivallerinden biri olarak bilinmekte.
Şile Belediyesinin ve sahipliğinde gerçekleşecek olan Festivalin Basın Lansmanı Deniz Şehidi Mümin Akgün’ün isminin verildiği tarihi tahlisiye istasyonunda gerçekleştirildi.
Düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Özgür Kabadayı güne özel Şile Bezinden “Gazi Sofrası” işlemeli gömleği ile katılırken Belediye yetkililerin yanı sıra Şile’de ikamet eden sinema ve tiyatro sanatçısı Mustafa Alabora, gazeteciler ve davetliler katıldı.
KÖKLERİ ASIRLARA DAYANAN BİR GELENEĞİ YARINLARA TAŞIMAK İÇİN BULUNUYORUZ!..
Belediye Başkanı Özgür Kabadayı 35.Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Şenliği ile ilgili bilgiler verdi.
Başkan Kabadıyı “ Kökleri asırlara dayanan bir geleneği,köklerimize yeniden döneceğimiz 35.Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivalini kutlamak ve bilgilendirmenin heyecanını yaşadığını ifade etti.
ŞİLE BEZİ SADECE DOKUNAN BİR KUMAŞ DEĞİL GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE UZANAN MİRASTIR
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı açıklamalarına şu sözlerle devam etti. “Şile Zeki Müren,İsmet AY gibi sanat devlerinin katkılarıyla kültür,sanat,sinema,şiir ve resimle yoğrulmuş eşsiz bir kasaba olmanın gururunu yaşamaktadır. Şile Bezi sadece dokunmuş bir kumaş değil; o geçmişten günümüze uzanan bir mirasın ta kendisidir.
1900 lü yılların ata tohumu gibi özenle korunan tarımsal geleneğimiz gibi Şile Bezimizde özgünlüğünü ve doğallığını korumak adına benzersiz bir çaba içerisindedir. Tarladaki pamuğun özenle seçilip ipe dönüşümü, ardından tezgahın hünerleriyle beze dönüşüp ve Karadeniz’in serin sularına ulaşması en nihayetinde kasnaklarda ve ustaların ellerinde kıyafetlere dönüşmesi Şile Bezinin bugün artık Coğrafi işaretle taçlandırılmış olması doğallığı, sağlıklılığı ve özgünlüğüyle Dünya çapında tanınmayı hak eden kültür hazinesidir. Ayrıca bu yıl 35.yılına ayak basan festivalimiz Şile Bezimizin evrensel değerlerini ve güzelliğini daha geniş kitlelere ulaştırmak için önemli bir fırsat olduğunu düşünerek tüm mücadelemiz bu yöndedir.
Festival boyunca ziyaretçilerimizi adeta büyüleyici etkinliklerle, canlı konserler, dikkat çeken sergilerle ve eğitici atölye çalışmalarıyla dolu dolu bir program bekliyor. Şile’nin tarihi sokaklarında dolaşırken ziyaretçilerimiz Şile Bezi ustalarının el emeği göz nuru eserlerini yakından görme imkanına sahip olacaklar.
Özellikle belirtmek isterim ki; bu festival bir kutlama değil, aynı zamanda Şile Bezi üreticilerinin emeklerini destekleme, geleneksel sanatlarımızı gelecek nesillere aktarma ve yerel ekonomimize katkı sağlama amacını taşımaktadır” vurgusu yaptı.
Başkan Kabadayı; Uzun yıllar sonra Şile Bezi Festivallerinin olmaz olmazı Şile Bezi Defilesinin Ağva Collection tarafından yapılacağını ve ayrıca tiyatro ve Şile Bezi üzerine söyleyişiler ile süslenirken ilçemizin tiyatro ve sinema sanatçısı İsmet Ay büyüğümüzü anmamak olmaz. Öte yandan Şile Bezi ilçemiz kadınlarının ekonomik bağımsızlığını destekleyen ve sürdürülebilir üretim yöntemleriyle çevreye duyarlı bir üretim modelini benimseyen bir değerdir” diyen Belediye Başkanı Özgür Kabadayı merakla beklenen Festival programını açıklayarak festival hakkında konuşmasını sonlandırdı..
PROGRAM
29 Temmuz Pazartesi
19.30-20.30 Festival Açılış Korteji (Belediye Meydanı, Üsküdar Caddesi, Kent Meydanı,
Değirmen Festival Alanı)
20.30 Açılış Konuşmaları / Festival Alanı
21.00 Uluslararası Dans Grubu Gösterisi / Festival Alanı
21.00 Konser: Buray / Festival Alanı
30 Temmuz Salı
17.00 Burhan Reşid Çekiç Koleksiyonu Sergisi Açılışı / Tahlisiye Binası
17.30 Şile Bezi ve Tahlisiye Malzemeleri Sergisi Açılışı / Kayıkhane
19.00 Şile Müzik Okulu Konseri / Kent Meydanı
20.15 Pınar Ataer Şile Bezi Ritüel Dans Gösterisi / Festival Alanı
21.00 Konser: Baba Zula / Festival Alanı
22.30 Konser: Sena Şener / Festival Alanı
31 Temmuz Çarşamba
18.00 İsmek Şile Bezi Sergisi Açılışı ve İsmek Trio Müzik Dinletisi / Şile Feneri
18.30 İsmek Defile / Üsküdar Caddesi
21.00 Uluslararası Dans Grubu Gösterisi / Festival Alanı
22.00 Konser: Can Bonomo / Festival Alanı
1 Ağustos Perşembe
18.00 Şile Bezi Dokuma Ritüeli / Kumbaba Oteli
20.00 Uluslararası Dans Grubu Gösterisi / Festival Alanı
21.00 Konser: Zeynep Bakşi Karadağ / Festival Alanı
22.00 Konser: Erdal Erzincan / Festival Alanı
2 Ağustos Cuma
19.45 İsmet Ay Anısına Söyleşi – Mustafa Alabora, Müjdat Gezen, Haldun Dormen /
Amfi Tiyatro
20.45 Tiyatro: “Bir Baba Hamlet” / Amfi Tiyatro
22.00 Konser: Volkan Konak / Festival Alanı
3 Ağustos Cumartesi
19.30 Konser: Ece Dağıstan & Jamal Aliyev / İBB Kültür Merkezi
21.00 Uluslararası Dans Grubu Gösterisi
22.00 Konser: Gazapizm / Festival Alanı
4 Ağustos Pazar
19.00 Cemil İpekçi Söyleşisi – Moderatör: Mutlu Ulusoy / Festival Alanı
20.30 Ağva Collection Defile / Festival Alanı
22.00 Konser: Sıla / Festival Alanı
10 Ağustos Cumartesi
22.00 Konser: Atiye / Ağva
11 Ağustos Pazar
22.00 Konser: Melek Mosso / Ağva