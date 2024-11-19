Merkez Bankası, yeni tertip 5 TL ve 50 TL banknotları bugün itibariyle piyasaya sürdü.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu 8. tertip 50 TL ve 7. tertip 5 TL banknotların tedavüle çıkarılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Halen tedavülde bulunan önceki tertip 50 TL ve 5 TL banknotlara kıyasla, yeni tertip 50 TL ve 5 TL banknotlardaki imzalar Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Krahan ile birlikte 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osan Cevdet Akçay'a, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'a ait olacak şekilde düzenlendi.

Yeni banknotların üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından herhangi bir değişiklik olmadığı kaydedildi.