Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalar sonucu 5 yaştaki okullaşma oranını yüzde 65'ten yüzde 99.9'a yükselttiklerini bildirdi.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde fırsat eşitliği kapsamında okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalarda önemli başarılara sahne oldu.

Bakan Mahmut Özer, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizimki bu ülkenin evlatlarına adanmış bir emeğin, azmin öyküsü... Bu bilinçle çalışarak okul öncesinde okullaşma oranlarını son bir yılda 3 yaşta yüzde 9'dan yüzde 21'e, 4 yaşta yüzde 16'dan yüzde 42'ye, 5 yaşta yüzde 65'ten yüzde 99.9'a yükselttik" ifadelerini kullandı.