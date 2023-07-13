Ankara Büyükşehir Belediyesi; Beypazarı, Elmadağ, Gölbaşı, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan ve Sincan’da bakımsızlıktan atıl duruma gelen toplam 77 bin metrelik sulama kanalının temizliğini gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Yapılar ve Sulama Müdürlüğü; geçmiş yıllarda İl Özel İdaresi ve Köy Hizmetleri tarafından yapılan ancak zamanla içerisinde yabancı maddelerin birikmesi ya da yabani otların kontrolsüz büyümesi sebebiyle bakımsızlıktan atıl hâle gelen sulama kanallarının temizliğini yaparak kullanıma kazandırıyor.

77 BİN METRELİK SULAMA KANALININ TEMİZLİĞİ TAMAMLANDI

Beton veya toprak sulama kanallarında çalışmalarını gerçekleştiren ekipler; 2021 yılından bugüne kadar Beypazarı, Elmadağ, Gölbaşı, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan ve Sincan ilçelerinde toplam 77 bin metrelik sulama kanalını temizledi. Çalışmalar sonucunda 31 bin dekar alan tekrar sulu tarım imkânına kavuşturuldu.

“MUHTARLARIMIZIN TALEPLERİNE KISA SÜREDE DÖNÜŞ YAPIYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yerli üreticilerin yanında olmayı sürdüreceklerini belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Yapılar ve Sulama Müdürlüğü Nallıhan Bölge Sorumlusu Mustafa Korkmaz yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Zaman içerisinde gerek toprak kayması gerek ot büyümesi olan, atıl duruma gelmiş kanalları temizleyerek ve bakımını yaparak köylümüzün ve çiftçimizin kullanabileceği duruma getirmeye çalışıyoruz. Muhtarlarımız konuyla ilgili gerekli müracaatlarını yapıyorlar en kısa sürede onlara geri dönüş yapıp taleplerini yerine getiriyoruz. Nallıhan, Beypazarı, Kızılcahamam, Sincan, Kahramankazan, Gölbaşı, Elmadağ, Kalecik ve Haymana’da toplam 77 bin metre kanal temizliği yapmış durumdayız. 31 bin dekar alana da su verilmesini temin etmiş bulunmaktayız.”