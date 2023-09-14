Ev ve mutfak eşyalarına dair sezonun en yeni koleksiyonları, trend tasarımları ve inovatif yenilikleri, Tüyap Beylikdüzü’nde 33.’sü gerçekleşen Uluslararası Zuchex fuarında vitrine çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZUCHEX, “İlk gören sen ol” mottosuyla, Tüyap Beylikdüzü’nde başladı.

1.200’ün üzerinde markanın katıldığı fuarın açılışı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanvekili ve İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali KOPUZ, İstanbul Demir ve Demirdışı İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Çetin TECDELİOĞLU, İTO Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, TOBB Züccaciye Meclis Başkanı Murat KOLBAŞI, ZÜCDER (Züccaciyeciler Derneği) Başkanı Mesut Öksüz ile sektörel federasyonların ve derneklerin temsilcileri ve üyelerinin katıldığı törenle gerçekleşti.

Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, uluslararası ihtisas fuarlarının dünyada değişen ticaretin ritmini yakalayarak, hitap ettikleri sektörleri de buna uygun biçimde dönüştürmek gibi önemli bir misyonu olduğunu ifade ederek, “33.’sünü düzenlediğimiz Zuchex, sektörel ticarete olan katkılarıyla, bu görevini başarılı biçimde sürdürmeye devam ediyor. Öyle ki, Zuchex, pandemi döneminde dahi ev ve mutfak eşyaları sektöründe dünya genelinde kapılarını açan tek uluslararası fuar oldu. O dönemde sektöre kattığımız güç bugün de artarak devam ediyor. Son zamanda global ekonomide yaşanan küçülmeden Türkiye’nin ihracatçı üreticilerinin etkilenmemesi için dünyanın büyük alıcılarını fuara getirdik” dedi.