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Vatandaşların yarım asırdır beklediği 3,6 kilometrelik yol ağı konforlu yapıya kavuşturulması köy halkı tarafından büyük sevinçle karşılandı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, İkizce ilçesine bağlı Seymenli Mahallesi’ndeki 3,6 km’lik beton yol çalışmasını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

MAHALLE SAKİNLERİNİN 50 YILLIK HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Başkan Hilmi Güler’in talimatları ile İkizce İlçesi’nde başlatılan ve toplam uzunluğu 3,6 kilometrelik Seymenli Mahallesi bağlantı yolunda Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun mesai sonrası tamamlandı. Vatandaşların yarım asırdır beklediği 3,6 kilometrelik yol ağı konforlu yapıya kavuşturulması mahallede büyük sevinçle karşılandı.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Uzun yıllardır bekledikleri yol hasretinin son bulduğunu, toz ve topraktan kurtulduklarını ifade eden mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ettiler.

Mahalle sakinleri şöyle konuştu:

“İkizce Seymenli Mahallesi olarak toz topraktan kurtulduk. Kışın burada dizlerimize kadar çamur oluyorduk. Yazın da toz oluyordu, evimizin pencereleri tozdan görünmüyordu. Bu yol çok güzel oldu. Büyüklerimiz dâhil bizim kuşağında uzun yıllardır beklediği bir çalışmaydı. Allah Başkanımızdan razı olsun.”