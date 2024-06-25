Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu açıklandı. Listede Kocaeli’de üretim yapan 80 firma yer aldıKOCAELİ (İGFA) - İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Raporu 2023’te Kocaeli’den 80 firma yer aldı. Açıklanan sonuçları değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Kocaeli bu yıl 80 firma ile Türkiye’nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldı. Her yıl olduğu gibi listenin en başında TÜPRAŞ yer alırken, geçen yıl üçüncü sırada bulunan Ford Otomotiv Sanayi bu yıl ikinci sırada yer aldı.

Türkiye’nin gurur tablosu içinde yer alan en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde yer alan 80 Kocaeli firmasını kutlayan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı listede, firma merkezlerinin başka illerde olmasından dolayı Kocaelili firma sayısı 38 olarak görünüyor. Merkezleri başka illerde olup, üretimleri ilimizde olan firmaları dikkate aldığımızda 2023 yılında 80 işletmemizin Türkiye’nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldığını memnuniyetle görüyoruz. Listeye girme başarısını gösteren tüm firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İşte listeye giren sanayi kuruluşlarımız;

500 BÜYÜK’TE YER ALAN SANAYİ KURULUŞLARIMIZ

Genel Sıra No Kuruluş Adı

1

 TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

2

 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

13

 Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

14

 Çolakoğlu Metalurji A.Ş.

16

 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

25

 Aygaz A.Ş.

27

 Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

32

 Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş.

37

 Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.

38

 Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş.

39

 Hayat Kimya Sanayi A.Ş.

41

 Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

45

 Kroman Çelik Sanayii A.Ş.

46

 Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

47

 OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.

55

 BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.

69

 Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş.

75

 Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.

77

 Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

80

 Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş.

94

 İpragaz A.Ş.

97

 Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş.

102

 Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş.

104

 Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş.

106

 Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.

120

 Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

121

 Goodyear Lastikleri T.A.Ş.

130

 Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.

134

 Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

135

 Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi A.Ş.

143

 Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

146

 Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.

154

 Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş.

159

 İGSAŞ-İstanbul Gübre Sanayii A.Ş.

160

 Deva Holding A.Ş.

162

 Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

163

 Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.

184

 Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş.

188

 Kimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş.

205

 Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

207

 Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş.

213

 Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

220

 Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.

226

 DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.

230

 Gübre Fabrikaları T.A.Ş.

242

 Has Çelik San. ve Tic. A.Ş.

250

 Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.

258

 Gazi Metal Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.

265

 Kent Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.

271

 Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti.

272

 ENPAY Endüstriyel Pazarlama ve Yatırım A.Ş.

279

 Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

282

 Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş.

285

 Çayırova Boru San. ve Tic. A.Ş.

293

 Crown Bevcan Türkiye Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.

299

 Farplas Otomotiv A.Ş.

321

 Atabay Kimya San. ve Tic. A.Ş.

329

 Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş.

335

 Sıddık Kardeşler Haddecilik San. Tic. Ltd. Şti.

343

 Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.

351

 Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. A.Ş.

353

 Beyçelik Gestamp Şasi Otomotiv Sanayi A.Ş.

354

 Ağır Haddecilik A.Ş.

355

 Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş.

366

 Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.

370

 BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

377

 CFN Kimya San. ve Dış Tic. A.Ş.

385

 Nuh Beton A.Ş.

391

 Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.

392

 Teksan Jeneratör Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

400

 Legrand Elektrik Sanayi A.Ş.

405

 Ferro Döküm San. ve Dış Tic. A.Ş.

410

 Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş.

422

 Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş.

429

 İzocam Tic. ve San. A.Ş.

436

 Üntel Kabloları San. ve Tic. A.Ş.

438

 Essel Selüloz ve Kağıt San. Tic. A.Ş.

455

 Torun Metal A.Ş.

475

 Bekaert Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş.

484

 Hektaş Ticaret T.A.Ş.

 

“İsraf olan her damla geleceğimiz için tehdit” “İsraf olan her damla geleceğimiz için tehdit”

 

AYHAN ZEYTİNOĞLU: KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Raporu 2023’te Kocaeli’den yer alan 80 firmayı tebrik etti.

 

 

 

 

Kaynak: igf