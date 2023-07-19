Yeni Delhi'de bir araya gelen G20 Genç Girişimciler İttifakı, Eylül ayında toplanacak G20 liderlerine; döngüsel ve net sıfır ekonomisinin büyütülmesi, gıda güvenliğinin teşvik edilmesi, sermaye reformları ve geri dönüştürülmüş malzemelerde küresel ticaret mekanizmalarının standartlaştırılması gibi alanlarda önerilerde bulundu.BURSA (İGFA)- Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), küresel değişim ve iş birliğini hızlandırmak için her yıl düzenlenen G20 Genç Girişimciler İttifakı (G20 YEA) Zirvesi’nde, Türkiye’yi temsil etti.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de 13-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Zirve, dünya genelindeki 500’den fazla en iyi genç girişimciyi bir araya getirdi.

Etkinlik sırasında yapılan ankette girişimciler, ekonomik kapsayıcılığın genişletilmesi, çevresel iş yaratmayı teşvik eden desteklerin artırılması, dijitalleşme, siber güvenlik ve iklim değişikliği gibi alanlarda girişimciliği teşvik etmeye yönelik özel tavsiyelere güçlü destek verdiler.

Eylül ayındaki G20 Liderleri toplantısı öncesinde Yeni Delhi'de bir araya gelen G20 Genç Girişimciler İttifakı, G20 liderlerini ekonomik katılımı küresel bir öncelik haline getirmeye çağırdı.

Genç girişimciler, döngüsel ve net sıfır ekonomisinin büyütülmesi, gıda güvenliğinin teşvik edilmesi, düzenleyici ve sermaye reformları ile geri dönüştürülmüş malzemelerde küresel ticaret mekanizmalarının standartlaştırılması gibi alanlarda G20 liderlerine bir dizi pratik önlem önerisinde bulundu.

TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, binlerce genç girişimciyi temsil eden G20 YEA zirvede Türkiye'deki genç girişimcilerin beklentilerini aktararak, potansiyeline dikkat çektiklerini söyledi.